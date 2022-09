Oggi è un altro giorno, Kledi Kadiu ricorda il dolore: “Con il barcone…”

L’ex professore di Amici non dimentica: il toccante racconto a Oggi è un altro giorno

Anche questo pomeriggio non è mancato il consueto appuntamento su Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti di Serena Bortone abbiamo trovato Kledi Kadiu, storico ballerino ed ex professore di Amici che ha aperto il suo cuore nel salotto della conduttrice, ricordando diversi momenti della propria vita, tra cui l’arrivo in Italia, non privo di complicazioni. Intervistato dalla giornalista Kledi ha ricordato il suo primo contatto con il Bel Paese, quando da giovanissimo è arrivato dall’Albania, sua terra d’origine, sfidando il mare.

Sono arrivato con un barcone che trasportava 20.000 albanesi. Non si potevano avvisare neanche i genitori perché non c’erano i mezzi di oggi, si vociferava che c’era la possibilità di prendere questo barcone, lo presi senza sapere realmente la meta

ha confessato il coreografo nel format pomeridiano condotto dalla Bortone

Kledi Kadiu sulla malattia del figlio: “Sta meglio ora”

Intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Kledi Kadiu ha poi toccato un tasto molto delicato, la malattia del figlio Gabriel. Dopo il triste annuncio dato sui social dal ballerino e dalla moglie Charlotte in cui si annunciava una patologia per il piccolo, l’ex professore di Amici ha fatto chiarezza nel programma di Rai Uno: “Sta meglio. Gabriel è sopravvissuto e dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo”. Sospiro di sollievo dunque per il ballerino e per tutti i suoi fan, che attendevano con trepidazione degli aggiornamenti in merito.

Il ballerino torna sulla grade esperienza

Parte della popolarità di Kledi è sicuramente dovuta alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il coreografo, apprezzato anche a C’è posta per te, ha raccontato il suo cammino nel programma Mediaset, svelando quanto sia stato importante per lui: “Posso vantarmi di essere stato il primo a sposare il progetto di quella scuola televisiva” – ha ricordato tempo fa sul suo approdo dalla De Filippi, per la quale non ha mai nascosto la stima.