Omofobia al GF Vip? Ginevra Lamborghini la spara grossa: è polemica

Grande Fratello Vip, concorrente ha fatto una battuta omofoba? “Qualche finocchio in casa c’è”

Ginevra Lamborghini è senza ombra di dubbio una delle protagoniste più discusse di quest’ultima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Difatti quest’ultima si è già distinta per il suo bel caratterino, riuscendo ben presto a far breccia nei cuori dei tanti telespettatori. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore è finita al centro delle palemiche per una sua battuta ritenuta da molti omofoba. Il motivo? La scorsa notte Attilio Romita non ha nascosto di adorare i finocchi, aggiungendo di credere che bisogna comprarne di più. E a quel punto ecco che la ragazza ha dichiarato con il sorriso sulla bocca che forse qualche finocchio in casa c’è già (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Non trovi i finocchi? In questa casa un paio ce ne sono…” E le risate in casa si sono sprecate.

Ginevra Lamborghini al centro di furiose polemiche: la sua battuta non piace al popolo del web

La battuta della concorrente del Grande Fratello Vip non è proprio piaciuto a diversi utenti su twitter, che hanno già condannato senza possibilità di appello l’episodio: “Le parole di Ginevra mi hanno toccato turbando la mia sensibilità e aprendo vecchie ferite mai guarite…” E c’è anche chi su twitter ha chiesto alla produzione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini di squalificare la ragazza, che ieri ha avuto un accesissimo scontro con Sofia Giaele De Donà. Potrebbe davvero rischiare la squalifica? Oppure stasera il conduttore la redarguirà semplicemente chiedendole di stare più attenta a fare determinate battute per non turbare la sensibilità altrui?

Attilio: non riesco mai a trovare i finocchi

Ginevra: in questa casa un paio ce ne sono imbarazzante #GFVIP pic.twitter.com/ExnOJkuAsy — ᴊᴏʀᴍᴜɴɢᴀɴᴅʀ 𓆙 by Titania (@jordmungandrr) September 29, 2022

Elettra Lamborghini, la sorella fa un’importante ammissione: “Ecco perchè abbiamo litigato”

In queste ultime ore Ginevra Lamborghini è anche tornata a parlare di sua sorella. E tra una chiacchiera e l’altra con Wilma Goich ha rivelato che con sua sorella tutto pare sia degenerato dal momento in cui avrebbe cercato di fare a sua sorella un video di nascosto:

“Quando lei vede che io sto facendo un video ha cambiato atteggiamento e fa: ‘Brava, mi stai facendo un video, brava… complimenti!’. E lì è degenerata ed abbiamo litigato fortemente…”

L’inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha poi tenuto a precisare di aver capito immediatamente l’errore commesso, ma purtroppo ormai la frittata era già fatta: “Io avevo già sbagliato e glielo stavo dicendo…”