Orietta Berti sostituita a Che tempo che fa: chi ha scelto Fabio Fazio

Fabio Fazio ha fatto la sua scelta: Mara Maionchi arriva al posto dell’opinionista del GF Vip

Domenica 9 ottobre tornerà in onda il talk di Rai3 Che Tempo che fa con la nuova edizione. Ci saranno ovviamente ospiti nazionali ed internazionali, interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport ed alla fine ci sarà anche il consueto ‘Tavolo’. Tavolo in cui nelle ultime edizioni è stata, tra i vari, una presenza fissa Orietta Berti ma adesso che la cantante è un volto Mediaset, il conduttore è dovuto correre ai ripari trovando una valida sostituta: chi prenderà il posto della cantante? Un altro personaggio molto amato ed apprezzato da varie generazioni ossia Mara Maionchi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fazio via social, con un tweet, infatti, ha annunciato:

“Si aggiunge un posto al TAVOLO… @maramaionchi ci verrà spesso a trovare!!! 😉 @chetempochefa #ctcf.”

Che tempo che fa, dopo l’addio di Orietta Berti arriva la produttrice e conduttrice

Fabio Fazio ha scelto Mara Maionchi come ospite fissa del suo tavolo e lo ha annunciato in queste ore attraverso i social pubblicando una foto che li ritrae insieme. La produttrice e conduttrice, che tra l’altro questa sera sarà al timone della nuova puntata di Nudi per la vita, è stata scelta per questa nuova avventura e sostituirà la Berti. Quest’ultima, inoltre, in varie interviste ha rivelato che quando ha lasciato il programma di Rai3 per approdare come opinionista al Grande Fratello Vip, il conduttore ci è rimasto male:

“Fabio Fazio c’è rimasto molto male. Ma alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto.”

Anticipazioni sul talk di Rai3 condotto da Fabio Fazio: quando inizia la nuova edizione

E mentre Orietta Berti è finita nel centro della bufera dopo aver rivelato perché ha detto addio al programma di Rai3 per il ruolo di opinionista nel reality di Canale5, l’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di Che tempo che fa è per domenica 9 ottobre in prima serata. Come suddetto accanto ai volti fissi, Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Gigi Marzullo ed altri da quest’anno ci sarà anche Mara Maionchi.