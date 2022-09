Orietta Berti spiega perché ha accettato il ruolo di opinionista: è bufera

Grande Fratello Vip, Orietta Berti svela il reale motivo per il quale ha accettato di essere opinionista

Questa sera dopo circa sei mesi il GF Vip riapre le porte della casa più spiata d’Italia. Quest’anno Alfonso Signorini ha deciso di affiancare a Sonia Bruganelli uno dei volti principali della musica italiana, ovvero Orietta Berti. La cantante nelle ultime ore rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero spiegando senza molti giri di parole i motivi che l’hanno spinta ad accettare un ruolo che non aveva mai svolto in passato: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera”. Risposta come al solito schietta di Orietta Berti, non esente da critiche da parte del pubblico, il quale si è mostrato diviso e non ha apprezzato questa risposta dato che ormai ogni scelta sembra sempre dettata da una questione di soldi.

Orietta Berti e la sua decisione di essere opinionista del reality di Alfonso Signorini: c’è chi ci è rimasto male

Orietta Berti, che ha svelato anche la sua grande paura sul GF Vip, ha poi proseguito la sua intervista a Il Messaggero rispondendo ad alcune domande. Alla prima in riferimento a Fabio Fazio e se ci fosse rimasto male, la cantante ha detto: “Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il cofanetto”. Poi, alla domanda su una eventuale chiamata di Amadeus al Festival di Sanremo, la Berti ha risposto in modo sincero: “Che non posso esserci. Mi spiace, ma ho impegni già presi. Con Sanremo ho già dato l’anno scorso e quest’anno. Preferisco fare altro, adesso”.

Orietta Berti svela di essere una fan del Grande Fratello: “Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte”

Però Orietta Berti ha rivelato di essere una fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini e di averlo sempre seguito da assidua spettatrice: “Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo. L’insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte di mio padre a causa di un incidente stradale. Riposo giusto un paio d’ore la notte. Recupero di giorno. E in auto”. Quindi il ruolo da opinionista di un reality che le è sempre piaciuto le potrebbe calzare a pennello, con la schiettezza e l’ironia che la contraddistinguono che sono richieste nel ruolo che svolgerà e che verranno sicuramente apprezzate dal pubblico. Come se la caverà Orietta Berti in queste nuove vesti? Non ci resta che seguire il Grande Fratello Vip 7 che parte oggi in prima serata su Canale 5.