Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox: le previsioni del 28-29 settembre

Paolo Fox svela le indicazioni delle stelle e dei pianeti per i primi segni

Si scopre qui, stando al suo Stellare, l’oroscopo del 28 e 29 settembre per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: Luna che torna a essere favorevole. Giove aiuterà nei progetti. Domani l’amore può tornare polemico. Sarà possibile concludere un accordo.

TORO: Luna opposta che si fa sentire. Le difficoltà non vanno ingigantite. Domani piccole tensioni in amore. Piccole incomprensioni sul lavoro.

GEMELLI: i cuori arderanno di passione. Buona energia in arrivo. Domani amore molto promettente. Stanno risalendo la china.

CANCRO: meglio non farsi prendere dalla rabbia soprattutto in amore e sul lavoro, se ci sono vertenze o altro. Domani Luna in ottimo aspetto. Periodo di compromessi in arrivo.

Oroscopo del 28 e 29 settembre 2022: le previsioni degli altri quattro segni

Si prosegue con gli altri segni sempre secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, senza dimenticare la classifica settimanale:

LEONE: Luna dissonante. Non devono innervosirsi sul piano professionale. Domani potranno farsi scivolare le cose addosso. Giornata al rallentatore.

VERGINE: bella serenità in amore. Possono fare qualcosa in più in vista del futuro. Domani cielo di forza. Buone intuizioni sul lavoro.

BILANCIA: qualche opportunità in più ci sarà. Alcune spese vanno ridimensionate. Domani bisognerà avere fiducia nei sentimenti. Cercano stabilità professionale.

SCORPIONE: Luna nel segno che porta belle intuizioni. Serenità da recuperare. Domani meglio parlare di sentimenti. In questioni più grandi di loro è meglio non entrare.

Previsioni del giorno e domani: cosa succederà agli ultimi segni dello zodiaco

Infine come se la caveranno gli ultimi segni? Ecco le indicazioni delle stelle e dei pianeti per l’oroscopo di oggi e domani:

SAGITTARIO: è previsto un piccolo successo. L’oroscopo è dalla loro parte. Domani sperano di avere presto la persona giusta al fianco. Lavoro favorito.

CAPRICORNO: meglio non tornare sui tristi trascorsi. Il prossimo sarà più facile da gestire il lavoro. Domani indecisione sentimentale. Bella novità professionale.

ACQUARIO: potranno parlare chiaro in amore. Lieve stanchezza. Domani Sole e Venere favorevoli. Qualche problema sul lavoro.

PESCI: piano piano si ripartirà dopo una crisi d’amore. C’è un importante progetto da varare. Domani Luna e Venere favorevoli. Vogliono percorrere nuovi percorsi.