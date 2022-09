Paolo Fox, oroscopo a I Fatti Vostri: recuperata la classifica settimanale

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 27, 2022 , in Oroscopo

Torna l’appuntamento con l’esperto di astri: l’oroscopo a I Fatti Vostri

Dopo il giorno di stop a causa dello sciopero romano I Fatti Vostri ha ripreso il proprio posto su Rai2. Il format mattutino condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi è tornato sul piccolo schermo e con esso anche l’oroscopo di Paolo Fox, saltato ieri con il consueto appuntamento. L’esperto di astri ha svelato la classifica della settimana per quanto riguarda i segni dello zodiaco. Questo il primo gruppo di segni:

SAGITTARIO: dodicesimo posto in classifica, è un momento in cui non avete una direzione certa.

CANCRO: undicesimo posto in classifica, state cercando delle sicurezze. Fate attenzione nei rapporti.

PESCI: decima piazza, vi trovate in una fase delicata e tutto vi sembra agitato, ma il 2023 sarà un anno molto importante per voi.

ARIETE: nono posto, possibile qualche grana dal punto di vista burocratico. Periodo di verifica per i sentimenti.

La parte centrale della classifica di Paolo Fox

Proseguendo poi l’oroscopo Paolo Fox ha rivelato la parte centrale della classifica a I Fatti Vostri intervenendo su Rai 2:

VERGINE: ottavo posto, non volete avere obblighi.

GEMELLI: settimo posto, è una situazione particolare con Venere che vi insidia. Avete bisogno di un partner che vi faccia sorridere.

TORO: sesto posto, siete diventati improvvisamente dei rivoluzionari. Avete cambiato gli orientamenti e dovete stabilizzarvi.

BILANCIA: per voi quinto posto in classifica, arrivate da un’estate particolare e avete dimostrato di essere forti. Riflettete sulle cose prima di farle.

I segni più fortunati della settimana secondo l’esperto

In conclusione Paolo Fox ha concluso la classifica settimanale dell’Oroscopo a I Fatti Vostri, dopo aver già dato delle indicazioni nei giorni scorsi. Questi sono i segni che hanno ottenuto le prime piazze, essendo i più fortunati. E non sono mancate le sorprese.

LEONE: quarto posto, potrebbe chiudersi una porta e aprirsi un portone molto presto.

ACQUARIO: gradino del podio, potrebbe arrivare molto presto l’amore per voi.

SCORPIONE: secondo posto, se siete state male è il momento di riprendersi.

CAPRICORNO: primo posto, è l’inizio di una lunga strada che vi porterà a dare molto di più e a sistemarvi.