Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox (29-30 settembre): previsioni fine mese

Scritto da Denis Bocca , il Settembre 29, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni di fine mese: cosa dicono le stelle e i pianeti per i primi sgni

Ebbene sì, un altro mese se n’è andato e bisogna essere pronti per accogliere quello di ottobre, ma prima ecco l’oroscopo di oggi e domani:

ARIETE: l’amore può tornare polemico. Sarà possibile concludere un accordo. Domani attenzione alle coppie che hanno avuto problemi nel passato. Giove e Marte favorevoli.

TORO: piccole tensioni in amore. Piccole incomprensioni sul lavoro. Domani massima attenzione in amore. Molti vogliono stabilità lavorativa.

GEMELLI: amore molto promettente. Stanno risalendo la china. Domani Luna in opposizione. C’è l’opportunità di vincere una sfida.

CANCRO: Luna in ottimo aspetto. Periodo di compromessi in arrivo. Domani potranno verificare la tenuta di un sentimento. Fanno molto e ottengono poco.

Oroscopo del 29 e 30 settembre 2022: sentimenti vincenti per il Leone

Amore, lavoro e fortuna: come andranno stando alle previsioni di Paolo Fox e del suo seguitissimo Stellare? Scopriamolo subito:

LEONE: potranno farsi scivolare le cose addosso. Giornata al rallentatore. Domani vincono i sentimenti. E‘ possibile una crescita sul lavoro.

VERGINE: cielo di forza. Buone intuizioni sul lavoro. Domani le stelle aiuteranno i nuovi incontri. Scelta importante da fare.

BILANCIA: bisognerà avere fiducia nei sentimenti. Cercano stabilità professionale. Domani Luna che favorisce i sentimenti. C’è un progetto da non sottovalutare.

SCORPIONE: meglio parlare di sentimenti. In questioni più grandi di loro è meglio non entrare. Domani Venere nel segno. Tutto sembra più faticoso in campo professionale.

Paolo Fox, previsioni di oggi e domani: oroscopo per amore-lavoro-fortuna

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di fine mese (29-30 settembre):

SAGITTARIO: sperano di avere presto la persona giusta al fianco. Lavoro favorito. Domani partono bene i sentimenti con Venere attiva. I soldi non sono molti in questo periodo.

CAPRICORNO: indecisione sentimentale. Bella novità professionale. Domani occhio ai problemi inutili. Torna a farsi sentire un po’ di stanchezza.

ACQUARIO: Sole e Venere favorevoli. Qualche problema sul lavoro. Domani Sole e Venere favorevoli. Dal lavoro o si è dentro o si è fuori.

PESCI: Luna e Venere favorevoli. Vogliono percorrere nuovi percorsi. Domani si può tornare a ragione con Venere non più opposta. E’ in agguato il nervosismo.