Oroscopo Paolo Fox del weekend e della settimana fino al 7 ottobre 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 29, 2022 , in Oroscopo

Previsioni oroscopo settimanale dall’1 al 7 ottobre dei primi quattro segni dello zodiaco

Si avvicinano il weekend e la settimana prossima, il cui zodiaco di Paolo Fox lo riprendiamo dal numero di DiPiùTV uscito nelle edicole martedì: iniziamo, in questo paragrafo, con i segni dal primo al quarto, e proseguiamo, nei rimanenti due paragrafi, con tutti gli altri. Ricordiamo che sulla rivista appena citata l’astrologo assegna sempre alla settimana di ciascun segno un giudizio: fantastica, buona, discreta, sufficiente o difficile.

ARIETE: settimana discreta; Venere in opposizione costringerà a prendere decisioni riguardanti i sentimenti;

TORO: settimana fantastica; meglio dimenticare i problemi del passato e lasciarsi andare al risveglio della passione;

GEMELLI: anche per questo segno la settimana sarà fantastica; le coppie che hanno avuto grossi problemi possono risolverli o limitarne lo scontro;

CANCRO: settimana fantastica; nel privato le emozioni non mancheranno, mentre nel lavoro le nuove idee varranno molto.

Oroscopo Paolo Fox di altri quattro segni: previsioni del weekend e della settimana (1-7 ottobre)

Scopriamo adesso cosa prevedono le stelle per quanto riguarda l’oroscopo da sabato 1 a venerdì 7 ottobre 2022 per i segni dal quinto all’ottavo, ricordando che lo zodiaco di ieri e di oggi l’astrologo lo ha anticipato su un numero precedente della rivista citata sopra.

LEONE: settimana buona, ma ci sarà un’unica giornata poco positiva e sarà quella di mercoledì;

VERGINE: discreta la settimana di questo segno; alcune giornate saranno un po’ movimentate per le coppie, come quella di venerdì;

BILANCIA: settimana fantastica; le coppie in crisi possono risentire in modo positivo del transito di Venere;

SCORPIONE: fantastica anche per questo segno la settimana; l’oroscopo è migliore rispetto al solito, ma c’è un problema in famiglia che va risolto.

Le previsioni astrali dei prossimi sette giorni degli ultimi segni: ecco cosa dice Paolo Fox

Per concludere, ecco l’oroscopo del weekend e della settimana in arrivo relativo ai rimanenti segni dello zodiaco, dall’ottavo al nono.

SAGITTARIO: settimana discreta; per le coppie una giornata molto interessante sarà quella di mercoledì;

CAPRICORNO: settimana fantastica, valida per le coppie, se ci sono problemi da risolvere;

ACQUARIO: fantastica anche la settimana di questo segno; in amore può tornare una bella carica di sensualità;

PESCI: infine, settimana fantastica anche per quest’ultimo segno, per il quale le cose in amore torneranno tranquille dopo un mese pesante.