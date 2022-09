Oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri: le stelle per il fine settimana

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 23, 2022 , in Oroscopo

Le stelle assegnate ai segni dell’oroscopo

Torna lo spazio dedicato all‘Oroscopo di Paolo Fox all’interno de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Nella puntata di oggi venerdì 23 settembre l’esperto ha assegnato un numero variabile di stelle ai vari segni, in base all’andamento, per questo fine settimana. Questi i primi analizzati:

SAGITTARIO: due stelle per voi, meglio affrontare un fine settimana di relax, se c’è qualche piccola discussione meglio far passare dei giorni. Bene il lavoro.

CAPRICORNO: due stelle, non siate imbronciati. Vorreste fare delle cose da soli invece che con spiacevoli compagnie, un premio arriverà, magari già nei prossimi giorni. Sarà un 2023 senza pianeti contro.

ARIETE: tre stelle, potreste fare i conti con qualche frizione causata dalla vostra forza. Cercate di essere sereni.

BILANCIA: tre stelle, ogni tanto torna qualche piccolo momento di malinconia e pensate al passato. Non è detto che quello che avete perso non sia ritrovabile.

I Fatti vostri, il secondo gruppo di segni spiegato da Paolo Fox per il week-end

L’esperto di astri ha poi analizzato il secondo gruppo di segni nella puntata odierna de I Fatti Vostri.

SCORPIONE: tre stelle, arrivate da una settimana strana, nel fine settimana le cose cambieranno. Siete tipo degli ispettori, vi appassiona il mistero, in questo periodo ne avete uno irrisolto.

PESCI: tre stelle, fate finta di niente riguardo a questa settimana passata. Non vivete nel passato e nel futuro, pensate al presente.

LEONE: quattro stelle, arriveranno delle risposte importanti, magari legate ai familiari.

TORO: quattro stelle, procedete con grande entusiasmo verso il 2023, che vi porterà Giove nel segno. Se avete progetti datevi da fare.

L’oroscopo di Paolo Fox: l’ultimo gruppo

Infine l’astrologo ha rivelato quali sono i segni con il maggior numero di stelle raccolte, con un quartetto rivisitato rispetto allo scorso fine settimana:

CANCRO: fate attenzione a questa domenica. Quattro stelle.

VERGINE: quattro stelle, soprattutto in amore è il momento giusto per concedervi senza esitazione.

GEMELLI: cinque stelle, risolverete domenica alcune possibili tensioni.

ACQUARIO: cinque stelle, avete una grande voglia di innovazione e sentimento. Passioni in vista per voi, potrebbe arrivare una conoscenza speciale.