Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: quante stelle per il fine settimana?

Le stelle di Paolo Fox per il fine settimana

Primo appuntamento della stagione televisiva per Paolo Fox che ha ripreso la rubrica dell’oroscopo a I Fatti Vostri. Intervenuto nel programma condotto dalla coppia Anna Falchi e Salvo Sottile il celebre astrologo ha detto la sua sull’andamento dei segni dello zodiaco in questo fine settimana, assegnando loro un numero di stelle in base al periodo che stanno attraversando. Questo il primo gruppo di segni:

VERGINE: due stelle, arrivate da tempi faticosi ma alla fine voi recuperate grazie alla vostra capacità d’azione. Occhio alle polemiche.

PESCI: Luna e Venere dissodanti, due stelle. Potrete mettere in discussione un rapporto, serve attenzione in questo periodo.

SAGITTARIO: due stelle, evitate confronti che potrebbero diventare spiacevoli. Giove vi aiuterà il prossimo anno.

CAPRICORNO: tre stelle, siete un misto tra contenti e preoccupati. Ancora alcuni rapporti non sono definiti e vi fidate a metà sul lavoro.

L’Oroscopo a I Fatti vostri: il secondo gruppo di segni

Paolo Fox ha poi proseguito, svelando il secondo gruppo di segni nel consueto spazio dedicato all’oroscopo a I Fatti Vostri. Questi sono i segni svelati dall’astrologo nel format di Rai Due, dopo le prime anticipazioni delle scorse ore sullo zodiaco:

GEMELLI: tre stelle, Luna positiva e questo cielo vi regala qualcosa in più. Vi servirebbero delle giornate lunghe 48 ore.

CANCRO: tre stelle, dovete rilassarvi in questo periodo. Cercate di non agitarvi, in amore potrete essere più sereni.

TORO: si sale, quattro stelle. Se state sempre con la stessa persona vuol dire che è quella giusta per voi.

ARIETE: quattro stelle, nei prossimi giorni ritroverete la grinta di sempre.

Le stelle dell’ultimo gruppo di segni

L’esperto di astri ha poi concluso l’appuntamento odierno a I Fatti vostri, rivelando l’ultimo gruppo di segni, quelli con il maggior numero di stelle:

LEONE: quattro stelle, i più fortunati di voi pensano a una unione, avete un cielo di grandi acquisizioni.

BILANCIA: primo segno con cinque stelle, state riabilitando la vostra vita, siete più convinti di voi stessi.

SCORPIONE: cinque stelle, avete il cielo giusto per stare con una persona.

ACQUARIO: cinque stelle, grandi successi in arrivo. Investimenti importanti per quanto riguarda il lavoro.