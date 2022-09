Oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri: quante stelle per il week-end?

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Settembre 30, 2022 , in Oroscopo

Torna l’appuntamento con l’esperto di astri a I Fatti Vostri

Consueto spazio dedicato all’Oroscopo di Paolo Fox nel corso della puntata odierna de I Fatti Vostri. Oggi venerdì 30 settembre l’esperto di astri ha rivelato l’andamento dello zodiaco, assegnando un numero di stelle da due a cinque in base al momento, tutto relativo a questo week-end. Questi i primi segni analizzati:

SAGITTARIO: due stelle, in questo mese ci sono state delle provocazioni e situazioni pesante. Ottobre sarà il mese delle riconciliazioni.

VERGINE: due stelle, programmate un fine di settimana tranquillo. La mediazione è un consiglio per questi giorni. Non vi piacciono le persone invadenti, siate cauti con le provocazioni.

GEMELLI: si sale, tre stelle. Siete agitati per via di un evento in arrivo il prossimo ottobre. Chi è creativo sarà premiato.

PESCI: tre stelle, tendete ad esagerare con le emozioni. Pensate di poter dominare la scena. Chi ha una bella storia ha fatto i conti con le polemiche.

Paolo Fox, le stelle per il fine settimana: ecco i segni di mezzo

L’astrologo ha poi rivelato l’andamento di altri segni dello zodiaco, passando a quelli leggermente più fortunati in questo fine settimana. Le rivelazioni a I Fatti Vostri:

CANCRO: tre stelle, si registra una situazione di grande tensione per questo periodo. In amore è probabile che qualcosa non vada nel verso giusto.

ACQUARIO: quattro stelle, avete un cielo di grande forza. Innovazione è la parola chiave per voi, sarete ammirati in amore.

LEONE: quattro stelle, ogni tanto vi sentite trascurati, in realtà avete bisogno di attenzioni. Se c’è competizione non sperate di arrivare primi.

BILANCIA: Giove vi affligge con questa posizione, ma sarà un fine settimana di amore. Quattro stelle.

L’Oroscopo di Paolo Fox: i segni più fortunati del week-end

Dopo le prime anticipazioni sull’oroscopo di questi giorni, l’esperto ha preso la parola a I Fatti Vostri, scoprendo le carte su quelli che sono i segni più fortunati del fine settimana. Grandi novità rispetto alla passata settimana:

TORO: quattro stelle, state con le persone che amate di più. In amore ci sono state interferenze.

CAPRICORNO: cinque stelle, siete lanciati verso un futuro importante. Grandi gioie da marzo 2023.

SCORPIONE: cinque stelle, avrete grande voglia di amare.

ARIETE: cinque stelle, siete i registi della vostra vita. Settimana che si conclude in bellezza.