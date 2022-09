Oroscopo Paolo Fox oggi-domani e weekend: le previsioni del 9-10 settembre

Cosa succederà nel fine settimana? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox

Si annunciano sempre i primi quattro segni zodiacali secondo l’astrologo per eccellenza e le sue previsioni del giorno e domani:

ARIETE: amore intrigante, ma esaminare le situazioni professionali è importanti. Domani miglioramento netto per l’amore. Si compensano le entrate e le uscite.

TORO: Luna favorevole. L’attività pratica va un po’ a rilento. Domani desidereranno chiarezza in amore. Novità importanti sul lavoro.

GEMELLI: prudenza in amore. La noia domina la scena sul lavoro. Domani divergenze professionali in atto. Devono staccare la spina al più presto.

CANCRO: Luna e Venere favorevoli. Aprire vertenze o cause è sconsigliato. Domani Luna dalla loro parte. Meglio evitare di fare tutte le cose di fretta.

Oroscopo del 9-10 settembre secondo l’astrologo: recupero in amore per il Leone

Si prosegue con l’oroscopo di Paolo Fox per gli altri quattro segni dello zodiaco e tratti dal suo Stellare, senza dimenticare le previsioni settimanali:

LEONE: in amore si recupera. Attenta valutazione delle cose. Domani bella vitalità da sfruttare in amore. Possono progettare qualcosa di buono sul lavoro.

VERGINE: attenzione alle provocazioni. Lavoro da rilanciare. Domani troppa armonia in amore. Sul lavoro non tutto procederà per il meglio.

BILANCIA: ai sentimenti meglio prestare attenzione. Molti spendono energie sul lavoro. Domani piccola complicazione in atto. C’è chi deve risolvere un problema legale.

SCORPIONE: la voglia di amare torna prepotentemente. Va molto bene la sfera professionale. Domani torna la voglia di rimettersi in gioco. Grandi cambiamenti in vista.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro-fortuna: cosa dice il suo oroscopo di oggi e domani

Infine l’oroscopo del weekend cosa preannuncia per gli ultimi segni dello zodiaco? Scopriamolo:

SAGITTARIO: stelle perplesse in amore. Meglio prendersi un paio di giorni di relax. Domani torna un po’ di nervosismo. Saturno e Giove dalla loro parte.

CAPRICORNO: non devono inasprire i toni in amore. I rancori non vanno portati avanti. Domani giornata stressante per l’amore. Sarebbe un peccato rifiutare un progetto di lavoro.

ACQUARIO: la situazione amorosa migliora un po’. Conviene pianificare le mosse nell’immediato. Domani andrà meglio per l’amore e i sentimenti in generale. La stanchezza si fa sentire.

PESCI: Venere invita a stare sereni. Molti pretendono stabilità. Domani Luna dona più disponibilità. Pazienza sul piano professionale.