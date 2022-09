Oroscopo settimanale dal 7 al 13 settembre: previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Settembre 7, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo della settimana di Antonio Capitani: le previsioni dal 7 al 13 settembre 2022

Oggi è uscito in tutte le edicole il nuovo numero di Vanity Fair. E all’interno del periodico i lettori hanno trovato le previsioni del popolare astrologo. Andiamo adesso a vedere cosa ha predetto sui primi segni zodiacali presi in considerazione.

ARIETE: dopo un periodo un po’ così finalmente avrete una bella ripresa che vi farà sentire più forti che mai. Cercate di non stare sempre a ragionare su tutto.

LEONE: la fortuna strizza l’occhio dalla vostra parte. Aspettatevi nei prossimi giorni buone notizie per quanto riguarda l’amore.

SAGITTARIO: mai come in questo periodo vi tornerà utile la vostra capacità comunicativa. Giusto che riflettiate, ma evitate di esagerare.

TORO: dopo qualche turbolenza di troppo il vostro futuro migliorerà nettamente. Attenzione perchè nei prossimi giorni qualcuno potrebbe farsi avanti.

Oroscopo settimanale fino a martedì 13 settembre: le previsioni segno per segno di Antonio Capitani

L’astrologo su Vanity Fair si è poi concentrato sui successi segni zodiacali dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sull’amore.

VERGINE: mai come in questo periodo l’amore è al top. Evitate però di autosabotare voi stessi perchè sicuramente non vi farà bene.

CAPRICORNO: in questo periodo la fortuna non è proprio dalla vostra parte, ma le vostre capacità vi porteranno comunque molto lontani.

GEMELLI: in questi giorni vi sentirete particolarmente briosi e vitali. Evitate di perdere il controllo in determinate situazioni.

BILANCIA: molto bene il lavoro. Entrate economiche impreviste vi faranno tornare il sorriso. Avrete sorprese in amore.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 7 al 13 settembre 2022 di Antonio Capitani: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair ha poi dato le sue previsioni sui restati segni zodiacali, il cui destino è ancora sconosciuto (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: sarà un periodo di grossi cambiamenti, e sarà un bene per voi. Evitate però di perdere il vostro sorriso per questioni di poca importanza.

CANCRO: purtroppo nei prossimi giorni non mancheranno le incomprensioni al lavoro. Tuttavia sarete molto bravi a gestire la situazione.

SCORPIONE: avrete soddisfazioni nel vostro quotidiano. Purtroppo c’è da segnalare che potreste avere problemi con un amico.

PESCI: finalmente dopo tanto impegno avrete delle importanti gratificazioni nel lavoro. Evitate quindi di tormentarvi per cose inutili.