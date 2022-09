Pamela Prati attaccata da una ex gieffina: “Vergogna! Tiratela di meno”

La showgirl ritorna nel noto reality: una ex concorrente la massacra sui social

Non stanno passando di certo inosservati, gli attacchi di una ex gieffina rivolti a una concorrente del GF Vip 7. Si tratta di Lucia Bramieri, che attraverso due post pubblicati sul suo profilo Instagram si è scagliata contro Pamela Prati:

“Ma con quale faccia ha il coraggio di presentarsi ancora in tv, dopo che ci ha raccontato bugie in tutte le trasmissioni televisive, finto fidanzato, finto futuro marito, ma sulla finta mamma assolutamente no. Mostravi piangendo i disegni dei tuoi bambini. Vergogna!”.

La nuora del compianto attore smaschera la protagonista del GF Vip 7: “Ero alla tua festa di compleanno”

Nelle scorse ore Pamela Prati una concorrente del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, è stata smascherata sui social da Lucia Bramieri. Quest’ultima ha fatto intendere di sapere qualcosa sul caso Mark Caltagirone, per aver scritto su Instagram: “Io ero presente alla tua festa di compleanno a Roma e il giorno dopo abbiamo cenato insieme. Tiratela di meno perchè forse non te ne sei accorta ma la corda si è già spezzata!“. La nuora del famosissimo e compianto comico, cantante e attore di cinema e televisione Gino Bramieri, oltre a dire di non sopportare la showgirl, l’ha attaccata pesantemente con queste parole: “Finta mamma no, per rispetto alle donne che hanno versato lacrime vere per non essere riuscite ad avere un figlio, come purtroppo è capitato a me a causa della malattia di mio marito. La parola mamma è sacra”. Poi l’ex gieffina ha lanciato una frecciatina alla 63enne, che di recente ha fatto un appello ai fan: “Adesso vuole riscattare la sua immagine, chiamalo presto questo taxi e torna a casa, tanto quel che hai detto e fatto non si cancella con un reality!”.

Una gieffina già sul piede di guerra con Pamela Prati? La vedova di Cesare Bramieri rincara la dose

Lucia Bramieri ha rincarato la dose sulla nota showgirl, che negli ultimi tempi è stata al centro del gossip per la relazione con Mark Caltagirone. In particolare la vedova di Cesare Bramieri dopo essersi complimentata con Antonella Fiordelisi per essere già sul piede di guerra con la chiacchierata 63enne, riferendosi alla stessa ha scritto: “Le signore non sono così. Si ricorda solo adesso di essere una signora della sua età? Quando ci ha presi in giro per mesi, era già una signora, non era certo una ragazzina ingenua, nè una giovane donna!”.

La nuora del compianto comico a questo punto dopo aver precisato che lei pur avendo partecipato al reality all’età di 57 anni non pretendeva di essere servita e riverita ha aggiunto: “Anzi mi sono messa in gioco come tutti gli altri ragazzi e ragazze molto più giovani di me! Il rispetto bisogna meritarselo, non è legato all’età”.