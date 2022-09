Paola Perego: “Era invaghito di me”, confessione su un noto personaggio tv

La conduttrice rivela un vecchio retroscena: “Un famoso personaggio televisivo era invaghito di me”

Da domenica Simona Ventura e Paola Perego sono tornate a rispondere al citofono più amato del piccolo schermo. La coppia di presentatrici hanno ripreso il timone di Citofonare Rai2, nel consueto spazio mattutino della domenica mattina, con grandi ospiti, rubriche, interviste esclusive e tanto materiale da consegnare agli spettatori da casa. Intervistata dal noto settimanale TV Sorrisi e canzoni la Perego ha rivelato alcuni retroscena e curiosità sul passato, ammettendo di essersi ritrovata diversi anni fa al citofono di casa con una persona che mai si sarebbe immaginata:

Da ragazzina quando vivevo ancora con i miei genitori a Brugherio, alla vigilia di Natale, si presentò un famoso personaggio televisivo che si era invaghito di me e voleva darmi un regalo. Lo abbiamo fatto entrare, ha bevuto una cosa e se n’è andato

il ricordo della conduttrice alla rivista.

Paola Perego confessa: “Ecco a chi non risponderei al citofono”

In una intervista a base di “citofoni”, Paola Perego ha poi ammesso a chi non risponderebbe mai. Senza particolari dubbi la conduttrice di Citofonare Rai2 e collega di Simona Ventura ha prontamente rivelato chi non è desiderato al campanello: “Non ho dubbi, non aprirei a Putin. Non perché non avrei qualcosa da dirgli, anzi, ma perché penso che sia assolutamente inutile. Hanno provato a parlarci tutti ma evidentemente non è in grado di comprendere” – lo sfogo della presentatrice che ha le idee chiarissime – . Sarebbe accolto benissimo invece Re Carlo D’Inghilterra negli studi del format.

La presentatrice ammette: “Andrei a suonare a casa sua”

Ma da chi andrebbe a suonare il campanello Paola Perego? La presentatrice sembra non avere tentennamenti neanche in questo caso, come spiegato nel corso dell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e canzoni: “A quello di Mick Jagger, che è il mio mito da sempre. Forse però sarebbe meglio non farlo perché quando incontri da vicino un mito rischia di non essere più tale” – ha confessato la conduttrice che nei giorni scorsi ha finalmente risposto alle voci sulla presunta lite con la compagna di viaggio Simona Ventura – .