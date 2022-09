Paola Perego, arriva una secca smentita: “Nessuna lite con Simona Ventura”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 24, 2022 , in Personaggi Tv

Paola Perego fa chiarezza sul rapporto con la collega: “Non c’è stata nessuna lite”

Citofonare Rai2 tornerà in onda domani, domenica 25 settembre, con la nuova edizione ed al timone ci saranno nuovamente le due conduttrici. Le due spesso nelle varie interviste rilasciate confessano di essere non solo delle colleghe ma delle vere e proprie amiche. Tuttavia, di recente circolano voci circa un loro presunto litigio che ha incrinato i rapporti. Adesso invece a fare chiarezza ci ha pensato la Perego che in una lunga intervista concessa al magazine Gente ha smentito:

“Ma no! Gelosie mai. Liti nemmeno. Abbiamo confronti e ci diciamo ogni cosa in faccia, guardandoci negli occhi. Ci stimiamo e c’è affetto vero.”

Insomma tra lei e Simona Ventura non c’è stata nessuna lite.

Simona Ventura, la co-conduttrice di Citofonare Rai2 svela: “Abbiamo molti tratti in comune”

Un’amicizia vera e sincera nata pochi anni fa, nel 2017, ha spinto le due conduttrici a lavorare insieme convinte che il loro affiatamento e l’affetto reciproco trasparissero anche nel pubblico a casa. E durante l’intervista al settimanale sopramenzionato, la conduttrice lombarda ha svelato anche che cosa, nel dettaglio, le accomuna:

“Siamo entrambe schiette, diciamo quello che pensiamo, abbiamo onestà intellettuale siamo capaci di condividere dalla scena alle piccole cose e ci accomuna anche l’entusiasmo per ciò che facciamo, per la vita.”

E poi infine con una nota ironica Paola Perego ha aggiunto: “Senza dimenticare che insieme cantiamo in trasmissione per la gioia del nostro pubblico!”

Citofonare Rai2, Paola Perego ammette: “La complicità femminile dà una marcia in più”

Mentre Simona Ventura ha svelato che la collega per lei ha fatto un gesto molto importante, la Perego ha aggiunto:

“Io ho il piacere di stare insieme e di fare squadra con donne intelligenti. Quando esiste la complicità femminile scatta davvero una marcia in più”

Subito dopo però ha voluto sottolineare di lavorare bene anche con gli uomini. Insomma per la conduttrice questo è un momento ricco sia professionalmente che privatamente, domani torna in onda con il suo programma di Rai2 insieme all’amica e collega e nel frattempo si gode i due nipotini, è infatti già nonna.