Paola Perego, retroscena su Citofonare Rai2: “La gente ci chiede di…”

La conduttrice di Citofonare Rai2 ospite a La vita in diretta: “Ecco cosa ci chiedono di fare”

Partirà domenica prossima, 25 settembre, la seconda edizione del programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, che tornano a fare compagnia ai telespettatori del secondo canale della Rai nel dì festivo all’ora di pranzo. E proprio per lanciare il primo appuntamento del programma, una delle due padrone di casa, Paola, è stata ospite di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, dove ha rivelato curiosità e anticipazioni sulla trasmissione. “Anche in questa edizione io e Simona canteremo” ha annunciato, sottolineando poi: “La gente ci chiede di farlo, forse perchè divertiamo il pubblico”.

Cantiamo in quel modo pur avendo fatto le prove eh, immaginate come canteremmo se non facessimo le prove!

ha poi ironizzato, precisando però: “E’ proprio questo il bello, ‘canta che ti passa’, io non sono intonata, non faccio la cantante”.

“Ecco cosa faranno Antonella Elia e Valeria Graci”, Paola Perego e l’anticipazione sul suo programma

Sempre nell’intervento fatto oggi a La vita in diretta, Paola Perego ha confermato quanto trapelato di recente in rete, ossia che il ruolo della new entry Antonella Elia sarà quello di andare in giro per l’Italia a raccontare storie d’amore del presente e del passato: la prima delle storie in questione domenica la porterà nella suggestiva location della città di Venezia. “Valeria, invece, nessuno sa cosa farà” ha rivelato inoltre, lasciando quindi intendere che la Graci riserverà non poche sorprese. Tornando invece alla questione canto, ha scherzato asserendo: “Tra me e Simona quella che canta peggio è lei, ma se lo chiedete a lei dice che sono io […] Canteremo anche in questa edizione ma non penso faremo di nuovo dei travestimenti”.

Non solo televisione, Paola Perego torna anche in radio: “Condurrò Il momento migliore”

All’impegno alla conduzione di Citofonare Rai2 Paola Perego (che in un’intervista uscita nei giorni scorsi ha ripercorso un momento drammatico del suo privato) affianca la conduzione de Il momento migliore, programma radiofonico che, come lei stessa ha spiegato, pone al centro dell’attenzione i momenti migliori della giornata e le cose più belle che gli ospiti desiderano raccontare.