Paola Perego svela: “Simona Ventura si è messa contro la Rai per me”

Oggi è un altro giorno, Paola Perego svela un retroscena sulla collega: “Fatto un atto coraggioso”

Nella puntata di oggi, giovedì 15 settembre, del talk di Rai1 sono state ospiti le due conduttrici di Citofonare Rai2, trasmissione domenicale di Rai2 già giunta alla seconda edizione. E durante la chiacchierata la conduttrice e moglie di Lucio Presta ha svelato un retroscena inedito, com’è nata l’amicizia con Simona Ventura. Tutto ha origine quando nel 2017 la Rai ha deciso di chiudere un suo programma dopo la bufera per il famoso elenco sulle ‘donne dell’est’, in quell’occasione la Ventura si schierò pubblicamente in sua difesa, definendo il provvedimento ingiusto. La Perego ha svelato:

“Ha fatto un atto di grande coraggio si è messa contro la Rai per me. Tante persone che invece frequentavo non l’hanno fatto quindi l’ho chiamata per ringraziarla, l’ho invitata a cena e da lì è nata la nostra amicizia.”

“Simona Ventura mi stava antipatica” rivela la conduttrice ospite da Serena Bortone

Paola Perego durante la lunga chiacchierata nel salotto di Oggi è un altro giorno ha rivelato che inizialmente non provava una grande simpatia per la Ventura:

“Avevo un pregiudizio nei suoi confronti perché non avevamo mai lavorato insieme e facevamo parte di due scuderie diverse e quindi pensavo che fosse una persona antipatica”.

Invece quando si sono conosciute la sua percezione è cambiata ed è nata un’amicizia che adesso è anche un rapporto di lavoro. Le due inoltre hanno anche un’altra caratteristica comune, i figli non seguono i loro programmi in televisione, tanto che la stessa Ventura ha rivelato che a volte il figlio la chiama al telefono proprio durante Citofonare Rai2.

Paola Perego e la collega, partenza anomala per il loro programma: quando torna in onda

Le due conduttrice ospiti oggi nel talk di Serena Bortone torneranno al timone della loro trasmissione domenicale a partire dal 25 settembre. Si tratta però di un inizio anomalo in quanto durante la prima puntata non andrà in onda una vera e propria puntata ma un mix della precedente edizione. Non sono chiari i motivi di questa scelta. Invece, nelle scorse settimane è stato annunciato l’approdo di Antonella Elia e Paola Perego.