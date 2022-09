Paolo Fox, prime previsioni oroscopo weekend e settimana prossima

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 20, 2022 , in Oroscopo

Come saranno, secondo le previsioni astrologiche, i prossimi giorni?

E’ uscito in edicola stamani, 20 settembre, come tutti i martedì, il settimanale DiPiùTV, sul quale Paolo Fox ha anticipato le sue previsioni dell’oroscopo del weekend e della settimana (dal 24 al 30 settembre 2022), assegnando ai 7 giorni in questione un giudizio: settimana difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica.

ARIETE: settimana discreta; chi vuole recuperare un rapporto d’amore deve avere pazienza;

TORO: discreta anche la settimana di questo segno; se c’è una separazione in corso, non è possibile tornare indietro;

GEMELLI: buona la settimana di questo segno; le coppie forti ora possono finalmente fare progetti per il futuro;

CANCRO: settimana buona anche per questo quarto segno; è importante animare il rapporto di coppia con più dialogo.

Oroscopo Paolo Fox dal 24 al 30 settembre di altri quattro segni dello zodiaco

Passiamo, adesso, al secondo gruppo di segni, per i quali l’oroscopo del weekend e della settimana lo riprendiamo sempre dalla rivista menzionata all’inizio dell’articolo, ricordando che su un precedente numero il re delle stelle ha rivelato lo zodiaco di oggi e domani.

LEONE: settimana fantastica; la Luna contraria potrebbe causare piccole tensioni in casa;

VERGINE: settimana buona; le coppie hanno la possibilità di fare delle scelte importanti;

BILANCIA: settimana buona anche per questo segno; in amore è necessario recuperare fiducia reciproca;

SCORPIONE: settimana fantastica; si avvicina una fine del mese interessante per i rapporti interpersonali.

Previsioni astrologiche di Paolo Fox degli ultimi segni zodiacali, weekend e settimana

Concludiamo con lo zodiaco dell’astrologo de I Fatti Vostri relativo ai quattro segni rimanenti, per i quali riportiamo alcune indicazioni relative sempre al fine settimana 24-25 settembre e alla settimana dal 26 al 30 settembre.

SAGITTARIO: settimana discreta; è importante cercare di recuperare fiducia in amore;

CAPRICORNO: settimana fantastica; giorni eccellenti per cercare di costruire qualcosa di importante in amore;

ACQUARIO: fantastica anche la settimana di questo segno ma possono esserci piccole dispute nella coppia;

PESCI: settimana discreta; non si esclude una bella emozione tra giovedì e venerdì.