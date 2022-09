Patrizia Rossetti tradita dall’ex. Orietta Berti spiazza: “Avrei perdonato”

La conduttrice sulla fine del suo matrimonio: “Mi sono resa conto che eravamo in tre”

Patrizia Rossetti nella puntata del GF Vip 7 andata in onda questa sera su Canale 5 è tornata a parlare del tradimento dell’ex marito di cui ha parlato sia nel video di presentazione, e nella casa di Cinecittà. La conduttrice si è sfogata pronunciando le testuali parole:

“Onestamente non ci volevo credere, pensavo fosse una sciocchezza, una sbandata, forse neanche lui ha capito perchè, mi sono resa conto che eravamo in tre e a me non piace, ho affrontato lui e lei”.

La gieffina sul tradimento dell’ex marito: “E’ buttar via i sentimenti di una persona”

Nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini, la gieffina Patrizia Rossetti ha fatto sapere ai suoi compagni di gioco sin da subito che sono quattro anni che dorme da sola: “Da quando mi sono divorziata non ho più nessuno”. Il conduttore si è rivolto alla concorrente dicendole: “Hai raccontato con grande serenità e fermezza la tua storia, parliamo del tuo rapporto con l’amore, segnato da un tradimento che ti ha fatto molto male”. In poche parole la testimonial italiana ha raccontato: “Mi sono sposata non giovane, abbiamo vissuto insieme i primi sette anni, pensavo che potesse andare in maniera diversa, l’ho beccato, l’ho perdonato non una, due volte, e speravo che fosse uno sbaglio, una caduta, con una che conosco, nello stesso ambiente di lavoro, la conoscevo da trent’anni”. Quando il noto giornalista l’ha elogiata: “Si legge in te la fierezza di una donna e la tua fragilità, sei stata abituata a contare su te stessa, non hai mai avuto una spalla su cui appoggiarti” ha dichiarato:

“C’era mia mamma che mi sosteneva, ci credevo tantissimo nel mio matrimonio, non è solo il tradimento è buttar via la fiducia e i sentimenti di una persona, anche il sognare il futuro insieme”.

La gieffina tra le lacrime ha spiegato perchè all’inizio è passata sopra a un tradimento dell’ex marito: “Ho perdonato perchè ho detto nella vita mai dire mai”.

Lo sfogo dell’influencer nella nuova puntata: “Non sopporto più nessuno”

Quando il conduttore le ha chiesto come mai il suo ex marito ha cercato di rivederla dopo averla tradita con l’amante di cui è stata svelata l’identità, Patrizia Rossetti ha aggiunto un altro retroscena: “Ha detto che era sempre innamorato di me, aveva detto di perdonarlo, non gli ho chiuso le porte, anche perchè di mezzo c’è Perla, la nostra bambina a quattro zampe, gli ho detto dammi tempo, avrebbe voluto che decidessi subito, ci credo nell’amore però non mi accontento”. Orietta Berti ha ammesso: “E’ una donna forte, se avessi saputo che il mio Osvaldo mi avesse tradita l’avrei perdonato, è importante per una donna che sta nell’età matura avere una persona accanto, io come adesso anche la quarta volta lo perdonerei, certo il rispetto è tutto”. Intanto c’è stato l’ennesimo sfogo di Antonella Fiordelisi nella parte iniziale della puntata, visto che ha affermato: “Non sopporto più nessuno, quasi contro tutti”.