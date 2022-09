Patrizia Rossetti, svelata l’identità dell’amante dell’ex: d’Urso sotto choc

Pomeriggio Cinque, Samantha De Grenet confessa: “Ecco chi è l’amante dell’ex marito della concorrente del GF Vip”

E’ finita anche questa nuova puntata del rotocalco pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. Nella prima parte ampio spazio è stato dedicato alla politica con l’intervista al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, mentre nella seconda la conduttrice ha parlato con i suoi ospiti del reality show di Alfonso Signorini. Proprio sul finire del programma ha preso la parola l’ex gieffina in collegamento da Roma, la quale ha fatto una rivelazione choc. Cosa ha detto? Ha svelato l’identità della presunta amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti:

“Lei ha parlato di questo tradimento nella Casa…Ha detto che l’ha beccato in fragranza di reato con questa signora bionda mechata, che pare lavori all’interno di Mediaset e faccia la barista…”

Barbara d’Urso sotto choc dopo la confessione della sua opinionista: “Io non so niente”

Ovviamente la conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha nascosto tutto il suo stupore nel momento in cui Samantha De Grent ha svelato la presunta identità dell’amante dell’ex marito di Patrizia Rossetti: “Samantha…” Tuttavia l’opinionista non si è scomposta più di tanto, asserendo che è stata proprio la concorrente stessa a fare oggi questa clamorosa rivelazione agli altri inquilini della casa del GF Vip. A quel punto la popolare presentatrice partenopea, che ieri è stata ignorata in diretta da Emma Bonino, ha quindi preso le distanze, asserendo di non sapere nulla di tutta questa faccenda: “Io non so niente…”

La rivelazione choc di Patrizia Rossetti: "Ho beccato il mio compagno con l'amante". I nostri opinionisti si scatenano, in particolare il direttore Alessi #Pomeriggio5 pic.twitter.com/db0DcUBSyv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 23, 2022

Patrizia Rossetti, l’amante del suo ex marito lavora nel bar a Mediaset? L’indiscrezione choc

Successivamente Samantha De Grenet ha tenuto a precisare oggi a Pomeriggio 5 che la stessa concorrente, la quale ha attaccato duramente Alex Belli giorni fa, non ha però fatto nomi e cognomi: “Ha detto che li ha proprio beccati…E quindi ha deciso di lasciarlo…” A quel punto Barbara d’Urso, con il sorriso sulla bocca, ha fatto una battuta delle sue, asserendo che una volta finita la trasmissione sarebbe andata al bar per prendere un caffè: “Dopo vado all bar a prendere un caffè eh…” E anche Roberto Alessi ha detto di volerci andare a sua volta per prendere però uno Spritz. La d’Urso ha quindi continuato a scherzare: “Chiudete il bar di Mediaset per non farcelo andare…”