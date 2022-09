Paura per Enrica Bonaccorti, lividi in faccia: cos’è successo e come sta

La conduttrice ed opinionista tumefatta in volto su instagram: fan molto preoccupati

Enrica Bonaccorti è spesso e volentieri ospite nei vari programmi Tv per esprimere la propria opinione sugli argomenti più disparati. In questi giorni è anche finita sotto i riflettori perchè è riuscita a vincere la causa contro Elena Morali, la quale sarà costretta a pagarle ben 6 mila euro dopo aver spacciato per sua una foto di un’altra donna. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore ha fatto molto discutere un suo selfie pubblicato su instagram in cui ha mostrato un bel livido sull’occhio. Ovviamente i suoi numerosi follower non hanno nascosto tutta la propria preoccupazione, chiedendo cosa le sia successo.

Enrica Bonaccorti è caduta e si è fatta male: la confessione sui social

La popolare opinionista e conduttrice Tv, nella didascalia della foto pubblicata su instagram in cui ha mostrato il suo occhio nero, ha subito tenuto a precisare di non aver subìto alcun tipo di violenza, ma di essere caduta facendosi molto male anche alla spalla:

“Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla…”

Fortunatamente l’incedente avuto dalla Bonaccorti, che un anno fa circa ha perso il suo compagno riuscendo a ritrovare il sorriso solo grazie al suo cane, non è stato grave.

Opinionista Tv ringrazia sentitamente il medico: “E’ stato lui ad operarmi”

Enrica Bonaccorti ha poi concluso questo suo intervento sul social fotografico ringraziando sentitamente il medico che l’ha operata: “Grazie al prof. Di Giacomo che mi ha operata…” Ovviamente sono stati tanti sottostante questo post ad aver colto l’occasione per augurarle una pronta guarigione. Tra questi ci sono anche diversi vip, come Sandra Milo:

“Enrica, mi spiace tanto che tu abbia avuto questo brutto incidente ma una donna forte come te non si lascia fermare da niente. Auguri di pronta guarigione…”

Anche Maria Teresa Ruta ha voluto farle un grosso in bocca al lupo invitandola a chiamare se avesse bisogno di qualcosa: “Cara un grande abbraccio!!! Qualunque cosa chiamami!” Per fortuna però niente di grave per l’opinionista, che già ieri era in Tv da Barbara d’Urso.