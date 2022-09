La vita in diretta, che share! Alberto Matano sfiora il 23%, d’Urso si avvicina

Ascolti sempre più alti per la nuova edizione de La vita in diretta: i dati auditel di ieri

E’ iniziato da meno di due settimane ma sta già replicando il successo delle scorse stagioni il programma condotto da Alberto Matano, che con la puntata andata in onda ieri, mercoledì 14 settembre 2022, ha superato il 22% di share sia nella presentazione che in tutto il blocco principale. Nel dettaglio, come leggiamo su TvBlog, sempre molto preciso tutte le mattine nell’aggiornare i lettori sui dati auditel delle trasmissioni del giorno precedente, a seguire l’introduzione dell’appuntamento di ieri del rotocalco pomeridiano di Rai1 sono stati in media 1milione 889mila telespettatori con uno share del 22.49%, mentre nel programma vero e proprio gli spettatori sono stati 1milione 961mila e lo share del 22.07%.

Barbara d’Urso vicina al 20% di share: Pomeriggio Cinque si avvicina a La vita in diretta

Risultati in crescita per Pomeriggio Cinque che, pur non vincendo la sfida degli ascolti con il competitor di Rai1, ha registrato dati molto positivi. Dalla fonte citata nel paragrafo precedente scopriamo che a seguire la trasmissione condotta da Barbara d’Urso ieri sono stati esattamente 1milione 607mila telespettatori con il 19.15% di share nella prima parte e 1milione 583mila spettatori con il 17.58% nel secondo segmento. Ovviamente entrambi i programmi in questi giorni stanno dedicanto una grande attenzione, tra le altre cose, alla morte della regina Elisabetta, a proposito della quale Alberto Matano ieri ha mandato in onda delle immagini veramente struggenti.

Domani La vita in diretta non andrà in onda: Barbara d’Urso sorpasserà Alberto Matano?

Quella di oggi sarà l’ultima puntata di questa seconda settimana del programma di Alberto Matano, che domani si fermerà per via di una modifica del palinsesto che vedrà la messa in onda del tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico condotto da Flavio Insinna dal titolo Tutti a scuola: chissà se Pomeriggio Cinque ne approfitterà per rosicchiare a Rai1 un po’ di telespettatori e sorpassare la rete ammiraglia Rai in ascolti…