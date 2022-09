Barbara d’Urso ancora lontana da Alberto Matano: che scontro in ascolti ieri!

Scritto da Emanuele Fiocca , il Settembre 22, 2022 , in Barbara D'Urso

Ancora una vittoria schiacciante per Alberto Matano con La vita in diretta: i dati auditel di ieri

Continua la sfida a colpi di auditel tra i due programmi di punta della fascia oraria che precede il preserale, ossia La vita in diretta e Pomeriggio Cinque, con il primo che anche in questa stagione sta battendo sistematicamente il competitor. E da un articolo dedicato agli ascolti di ieri pubblicato poco fa da TvBlog, apprendiamo che anche la sfida in ascolti di mercoledì 21 settembre ha visto prevalere la trasmissione di Rai1, che ha superato il programma concorrente di circa mezzo milione di telespettatori (riportiamo i dati esatti di tutti e due i programmi nel secondo paragrafo).

Pomeriggio 5 e La vita in diretta, gli ascolti di ieri: ancora una vittoria per il programma di Rai1

La trasmissione condotta da Alberto Matano nella presentazione è stata vista da una media di 1milione 391mila spettatori, con il 18.27% di share, mentre nel blocco principale i telespettatori hanno sfiorato 1milione 800mila (sono stati 1milione 793mila per l’esattezza) e lo share è rimasto di un soffio sotto il 21%, fermandosi precisamente al 20.98%. Per il programma di Barbara d’Urso (che l’altro ieri è stata interrotta) nella prima parte la media di telespettatori è stata invece di 1milione 285mila, share del 16.44%, mentre nella seconda parte i telespettatori sono stati 1milione 252mila e lo share del 14.47%.

Alberto Matano prevale in ascolti sulla collega: come andranno le cose nel corso della stagione?

Dunque anche quest’anno è La vita in diretta, almeno per ora, ad avere la meglio in termini di auditel sul diretto competitor, com’è avvenuto nella passata stagione. Sarà interessante scoprire, settimana dopo settimana e mese dopo mese, se il giornalista del primo canale (che due giorni fa ha chiuso la diretta con un appello molto importante) riuscirà a mantenere il primato o se verrà superato dalla ‘rivale’.