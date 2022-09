Raimondo Todaro, furia di Alessandra Celentano ad Amici: “Ce l’ho con lui”

Alessandra Celentano lancia una frecciata al collega: “Situazione imbarazzante”

Giornata difficile quella odierna per gli allievi di Amici 22 e in particolare per i ballerini. Convocati a sorpresa nella sala di danza si sono trovati davanti un’agguerritissima Celentano che aveva in serbo per loro una verifica di danza classica. La maestra ha spiegato che l’esame serviva a lei per capire il livello di ogni allievo, soprattutto quelli che non sono suoi, e riflettere sulla versatilità di ognuno di loro. Dopo aver fatto vestire i ballerini di tutto punto per lo stile classico la maestra ha deciso però di esonerare Asia, allieva di Raimondo Todaro, che ha studiato solo da autodidatta. Alessandra, motivando la sua decisione e riferendosi al collega, ha detto all’allieva:

“Non ce l’ho con te. Ce l’ho con lui perché ti ha messo in una situazione imbarazzante”.

Verifica difficilissima per gli allievi di Amici 22: com’è andata

Dopo aver fatto scoppiare in lacrime Asia Alessandra Celentano ne ha avute anche per gli altri allievi. Non solo quelli di Raimondo Todaro e di Emanuel Lo, ma anche per i suoi. In particolare la maestra di danza classica non ha apprezzato la disorganizzazione dei ragazzi con i vestiti e la loro lentezza nel prepararsi.

“Dovete essere più veloci”

li ha ripresi infastidita. Spazio dunque alla temutissima verifica di danza classica che ha messo in difficoltà, com’era prevedibile, soprattutto gli allievi degli altri stili. Le difficoltà più grandi sono state in particolare per Gianmarco, allievo proprio della Celentano, e per Ludovica, allieva di hip hop di Emanuel Lo. “Che figura di me*da” ha commentato imbarazzata la ballerina.

Alessandra Celentano dà i voti ai ballerini: conferme e sorprese

Mentre uno degli allievi ha provato a stupire e addolcire la maestra di danza classico con un pacco sorpresa la Celentano non si è lasciata scalfire sui voti della verifica. Le conferme sono arrivate ovviamente per Ramon, che ha preso un bel 10, e per Rita, che ha ottenuto un buon 7. Spazio poi a diversi 3, tra cui Maddalena e Samu. Per poi finire con una valanga di 1, tra cui Mattia e Samu, e uno zero a Gianmarco. Non classificata, invece, la ballerina di Amici 22 Asia.