Amici 22, Asia in lacrime per la Celentano: “Imbarazzante e improponibile”

Asia crolla per le parole dell’insegnante di Amici 22: “Le cose forse sono dette in un modo sbagliato”

Puntata difficilissima quella di oggi, domenica 25 settembre, per l’allieva di Raimondo Todaro. La ballerina, che ha studiato da autodidatta a casa grazie ai tutorial di YouTube, durante la settimana aveva ricevuto un compito dalla maestra di danza classica. Oggi, dopo l’esibizione della professionista, l’allieva si è cimentata al meglio che poteva nella coreografia. Alla fine dell’esibizione Alessandra Celentano ha detto:

“Io raramente ho visto un’esecuzione così brutta, imbarazzante, improponibile”.

Avendoci massimo dell’impegno nel corso della settimana, confermato anche da Ludovica, Asia è scoppiata in lacrime. Maria De Filippi ha provato a spiegarle di non doverla prendere sul personale, perché la Celentano parla in base alla sua ottica della danza. L’allieva però ha detto:

“Non ho le basi, sono consapevole. Ma forse le cose sono dette in un modo sbagliato”.

Alessandra Celentano se la prende con il collega: “Perché non se la cresce a spese proprie?”

Se per spezzare l’atmosfera tesa Maria De Filippi ha cercato di capire l’identità del fidanzato della maestra di danza classica, dall’altro quest’ultima ha tirato per la sua strada contro Asia dopo l’esibizione che lei ha definito “zero assoluto”. Tuttavia dopo le lacrime dell’allieva di Amici 22 Alessandra ha tenuto a precisare quanto la colpa non sia della ballerina ma del suo insegnante. Infatti la Celentano ha detto a Raimondo Todaro quanto questo talent non sia un asilo, che i ragazzi devono venire preparati e loro gli fanno un collegamento al lavoro. Poi ha aggiunto:

“Perché il signor Todaro non se la prende e se la fa crescere al di fuori di qua a spese proprie visto che ci vogliono degli anni?”.

Il maestro di Asia perde la pazienza con la collega di Amici 22: “Mi fai parlare?”

Lo scontro avvenuto tra Raimondo Todaro e la maestra di danza classica ha già preso la scia delle discussioni accese dello scorso anno. Durante la puntata di oggi il maestro di latino americano si è difeso nei confronti di Alessandra Celentano spiegandole che a lui la ballerina ha dato tanto. Inoltre Todaro vuole prendersi più settimane per capire. Visto però che Alessandra lo interrompeva di continuo Raimondo ha perso la pazienza e alzando la voce ha urlato: