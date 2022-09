Reazione a catena: addio ai Tre allo Spiedo, massacrati dai nuovi campioni

Eliminati i Tre allo Spiedo: finita la loro partecipazione al programma di Marco Liorni

Si è conclusa oggi, sabato 3 settembre 2022, la partecipazione di Alessandro, Marco e Francesco a Reazione a catena, dopo una settimana nella quale hanno sempre difeso alla grande il loro titolo di campioni: nell’appuntamento odierno le cose sono andate decisamente male per loro, poiché i nuovi arrivati hanno totalizzato ben 18 punti al gioco dell’intesa vincente, contro gli 11 ottenuti invece da loro, i quali sono stati quindi costretti a lasciare il gioco, seppur con grande dispiacere, tra gli applausi di consolazione del pubblico presente nello studio della sede Rai di Napoli e i saluti del padrone di casa Marco Liorni.

Gli Affiatati sono i nuovi campioni del gioco che rinfresca la mente, ma oggi niente vittoria

Si chiamano Mattia, Eleonora e Manuela i nuovi campioni di Reazione a catena, alias gli Affiatati poichè, come hanno spiegato all’inizio della trasmissione nel momento in cui Marco Liorni li ha presentati, suonano tutti e tre degli strumenti a fiato: nello specifico, Mattia è un trombettista, Eleonora una clarinettista e Manuela una sassofonista. Come raccontato nel primo paragrafo, con un punteggio molto alto, ossia 18 punti, sono riusciti a battere alla grande all’intesa vincente gli ormai ex campioni, e per un soffio non hanno totalizzato anche il diciannovesimo punto: al gioco finale, però, le cose non sono andate bene, motivo per il quale non si sono aggiudicati la cifra in palio, ovvero 1.735€.

Reazione a catena: debutto senza vittoria nella puntata di oggi per i nuovi campioni

Partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘CLASSE’ e ‘NOI’, gli Affiatati hanno dato ‘MAGNIFICI’ come risposta, ma Marco Liorni (sul quale in questi giorni un famoso collega ha rotto il silenzio) ha dovuto comunicare loro che purtroppo la parola che li avrebbe fatti vincere era invece ‘MAMMIFERI’. Non è andata meglio ieri sera ai Tre allo Spiedo, i quali hanno terminato la puntata con un’amara delusione.