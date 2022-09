Riccardo Guarnieri, passo indietro su Federica Aversano: “Tutti contro di me”

L’ex della storica dama scatena l’ira del noto cavaliere: “Fai pace con i pensieri”

Anche nella puntata di Uomini e Donne che il pubblico ha seguito oggi, Riccardo Guarnieri ha manifestato il suo interesse nei confronti di Federica Aversano. Lo storico cavaliere del trono over però ha fatto un passo indietro, poichè quando la conduttrice gli ha detto di doversi sedere insieme agli altri corteggiatori della tronista si è detto convinto di non poter competere con gli altri: “Ho fatto dei semplici apprezzamenti, finisce lì”, scatenando l’ira di Armando Incarnato:

“Stai facendo quello che hai fatto con Ida l’anno scorso. Fai pace con i pensieri“.

Il protagonista del trono over si dichiara alla tronista. L’opinionista all’attacco: “Hai toccato il fondo”

Il nuovo appuntamento pomeridiano del dating show condotto da Maria De Filippi, oltre a essere stato movimentato dall’ennesimo litigio tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna, ha visto protagonisti Riccardo Guarnieri e Federica Aversano dopo il ballo della scorsa puntata. Quando la presentatrice gli ha detto: “Volevo capire che volevi fare? Ti siedi insieme a loro, è una posizione scomoda rispetto a loro? I ragazzi che sono qua frequentano solo le ragazze, non possono uscire con Gloria piuttosto che qualcun’altra”. La risposta dell’ex di Ida è stata: “A me piacerebbe conoscerla, non ho l’età”. L’attacco da parte dell’ex moglie di Kikò Nalli non si è fatto attendere:

“Hai toccato proprio il fondo, dirti ridicolo è farti un complimento, adesso guarda caso ti sei concentrato sulla tronista”.

La tronista invece ha ribadito ciò che pensa del discusso cavaliere: “Un bell’uomo, da quello che ho visto, resto fedele a quello che ho detto. A me non viene la curiosità, carino nei modi, molto gentile”.

Riccardo Guarnieri rinuncia a corteggiare Federica Aversano: “Consapevole che non c’è storia”

Anche Armando Incarnato si è scagliato contro l’ex di Ida Platano: “Era solo un apprezzamento o la volevi corteggiare? Alzati e vatti a sedere. Se uno vuole corteggiare una donna lo fa”. E’ intervenuto anche Gianni Sperti: “Se hai le p***e la corteggi!”. Lo storico cavaliere di fronte alla possibilità di non fare più parte del trono over, ha fatto dietrofront: “Lei mi ha già eliminato. Mi ha detto sei un bell’uomo, l’impressione che mi hai dato non è positiva, non c’è seguito. Perchè è strana tutta questa storia? Mi vado a sedere, bellissima ragazza, ho capito che neanche un ballo è possibile”. Prima di ascoltare il parere della sua ex e dell’altra tronista, il cavaliere si è sfogato: “Ammazza tutti contro di me”. Infine ha aggiunto: “Sono consapevole che non c’è storia”. Gianni Sperti ha rincarato la dose: “Hai mentito tutta la puntata! Un po’ di correttezza”.