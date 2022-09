U&D, Tina Cipollari furiosa con Pinuccia: “Devi portare rispetto, villana!”

Ennesimo scontro tra l’opinionista e la protagonista del trono over: è successo nella nuova puntata

Nella nuova puntata del dating show pomeridiano che vede al timone Maria De Filippi, c’è stato l’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna. La delusione di quest’ultima non è passata di certo inosservata neanche all’opinionista, quando è venuta a conoscenza che Alessandro Rausa sta conoscendo un’altra dama. L’ex moglie di Kikò Nalli si è scagliata contro l’ex infermiera di Vigevano:

“La vuoi smettere di screditare le persone, ma chi ti credi di essere, deve impaurire questo uomo, fatti gli affari tuoi e statti zitta, un po’ di serietà l’hai avuta mai nella vita?”.

La dama di Vigevano si è arrabbiata con la redazione: il retroscena svelato dalla conduttrice

Oggi a Uomini e Donne al centro dello studio si sono seduti a sorpresa Alessandro Rausa e Rosalia, una nuova dama. La reazione di Pinuccia Della Giovanna non si è fatta di certo attendere, visto che su invito della conduttrice ha rotto il silenzio affermando: “Va bene conoscere un’altra persona, non sono arrabbiata, ormai sono abituata. Stai tranquillo vai con la signora, se ti piace fai bene”. La dama di Vigevano alla domanda di Gianni Sperti: “Perchè si è arrabbiata con la redazione?”, ha risposto: “Vedo sempre qualcosa che non va”. A fare chiarezza è stata Maria De Filippi:

“L’ha chiesto alla redazione se alla signora Rosalia piace Alessandro, ha detto alla redazione che erano dei bugiardi“.

La replica dell’ex infermiera è stata: “Non me la prendo più”. Non è tardato ad arrivare l’intervento di Tina Cipollari, che ha attaccato ancora una volta la dama: “Non è in grado di intendere e di volere. Sputa sentenze su tutti. Si confrontasse da 80enne, chi si crede di essere questa”.

Pinuccia replica alle critiche di Tina Cipollari: “Sei una brutta donna”

L’opinionista ha rincarato la dose, visto che rivolgendosi ad Alessandro Rausa gli ha detto: “Diglielo chiaro in faccia a quella belva”. La dama del trono over si è difesa: “Non sono stupida come te, vergogna, sei una brutta donna, cattiva”, scatenando l’ira dell’ex moglie di Kikò Nalli: “Il rispetto lo devi portare, cafona, villana, si sente la fidanzata d’Italia, quei baci finti!”. Non appena l’ex infermiera ha lasciato lo studio, l’opinionista ha affermato: “Stai in castigo dietro le quinte e guarda loro che ballano, strega!”. Infine quando è rientrata, la protagonista del trono over ha ironizzato: “Ho ballato, ho trovato l’amore, non bisogna mai disperarsi nella vita”.