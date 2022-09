Roberta Di Padua, retroscena inedito su Riccardo: “Mi ha dato fastidio”

“Mi ha dato fastidio perché due mesi prima del suo ritorno mi aveva invitato a Taranto”: a raccontarlo è Roberta

A svelare un retroscena inedito su Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri della sezione Over di Uomini e Donne più amati dal pubblico, è stata la sua ex Roberta che, in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine tornato in edicola nella giornata di oggi, ha dichiarato quanto segue:

“Mi ha dato fastidio perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto. Comunque non provo più nulla, ora”.

Roberta Di Padua e le sue recenti frequentazioni: “Alla fine sparivano tutti”

Non è un bel momento sentimentale per la dama di Uomini e Donne tornata di recente per parlare di Chiara Rabbi e Davide Donadei, che si sono lasciati quest’estate, dato che ha avuto qualche frequentazione nei mesi scorsi, ma davvero nulla di serio, anzi, “alla fine sparivano tutti”. Secondo lei è molto difficile riuscire a incastrare la sua vita con quella di un uomo, dato che oltre a essere una bella donna è anche e soprattutto una mamma e una lavoratrice. Che ci sia un pregiudizio nei suoi confronti solo perché è una donna forte, volitiva, passionale, che sa bene quello che vuole?

Uomini e Donne, finita tra Chiara e Davide. Roberta: “Mi è dispiaciuto vederla stare male”

In una delle ultime puntata del dating show di Maria De Filippi sono stati ospiti al centro dello studio nientemeno che Davide Donadei e Chiara Rabbi; il primo si è sentito, subito dopo la fine della sua relazione, con Roberta Di Padua, che ha confessato: “Mi è dispiaciuto vedere Chiara stare male” ma non si è pentita dell’incontro che ha avuto con Davide dove è scappato anche un bacio e niente più. Comunque se un rapporto si complica fino a rompersi la colpa è cinquanta e cinquanta ed è inutile andare a recriminare o tirare fuori retroscena forti come si fa di solito in questi drammatici casi. Alla fine però sembra che Roberta abbia mandato in tilt Ida, che proprio in queste ultime puntate sembra intenzionata a ricucire il suo rapporto con Riccardo Guarnieri.