Uomini e Donne oggi, Ida Platano in tilt: colpa di Roberta Di Padua

Anticipazioni puntata 29 settembre: Roberta Di Padua resta nel programma

Si è chiusa con il confronto tra Davide Donadei e Chiara Rabbi la puntata di ieri di Uomini e Donne che oggi tornerà con i riflettori puntati sulla dama di Cassino. A quanto pare infatti il suo ritorno nel salotto rosa di Canale5 non lascerà indifferente Alessandro Vicinanza che non ci penserà due volte prima di chiederle di restare. La dama sarà lusingata delle attenzioni del partenopeo e, dopo un po’ di incertezza iniziale, accetterà di tornare in pianta stabile nel salotto rosa di Canale5 per accettare la corte del suo nuovo spasimante e cercare ancora l’amore. Una scelta che spiazzerà non poco Ida Platano che oggi in puntata racconterà che il ritorno di fiamma con l’ex si è concluso in un nulla di fatto. I due infatti avrebbero capito di essere incompatibili e che, oltre all’attrazione fisica, non c’è nulla di forte che li unisce.



Ida Platano delusa dall’ex compagno: lo sfogo inaspettato a Uomini e Donne

Non potrà fare a meno di sfogarsi la dama di Brescia che non gradirà affatto il ritorno in trasmissione di Roberta Di Padua, che ieri ha scatenato il caos in studio, e se la prenderà con l’ex compagno. Al centro della discussione finirà anche Riccardo Guarnieri, ex della dama di Cassino, che attaccherà Alessandro Vicinanza. I toni si alzeranno velocemente e finirà per inserirsi anche Armando Incarnato che alimenterà la polemica sottolineando che dall’inizio della trasmissione il protagonista di Taranto ha collezionato soltanto una sfilza di due di picche facendo figuracce. Ma non è tutto! Ci saranno altre novità anche su quest’ultimo e Federica Aversano.

Nuovo confronto a Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri spiazzato dalla nuova tronista

Nel corso dell’appuntamento odierno del talk dei sentimenti Mediaset c sarà un colpo di scena anche nel trono classico. Maria De Filippi mostrerà un video con un nuovo confronto tra Federica Aversano e il cavaliere di Taranto al termine del quale la ragazza gli chiederà entrare nel parterre dei suoi corteggiatori. Lui non se la sentirà e rifiuterà la proposta, sollevando una nuova polemica. Come si giustificherà oggi in puntate?