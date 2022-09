Rocco Siffredi si schiera dalla parte di Totti: “Ilary è una calcolatrice”

Rocco Siffredi si scaglia contro Ilary Blasi: “Ho sentito Totti, Ilary è una calcolatrice”

La separazione più chiacchierata degli ultimi mesi, ovvero quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sta tenendo banco ed è ovviamente tornata prepotentemente sulla bocca di tutti per l’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma e la risposta della conduttrice. L’ultimo vip ad aver espresso la sua sulla faccenda è il famoso attore Rocco Siffredi, che conosce bene la coppia, che non ha usato mezzi termini per esprimere la sua: “Ho scritto privatamente a Francesco, invitandolo a pensare alla sua famiglia. Conosco Francesco e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”. Parole non molto carine quelle di Rocco Siffredi nei confronti di Ilary Blasi, il quale si è appunto schierato dalla parte dell’amico Francesco Totti.

L’invito di Rocco Siffredi a Francesco Totti e Ilary Blasi: “Consiglio a entrambi di ritrovarsi”

Rocco Siffredi, oltre alle parole poco carine nei confronti di Ilary Blasi, attaccata anche da Fabrizio Corona, ha tenuto a chiarire che neanche Totti è un santo, pur provando simpatia nei suoi confronti, e ha invitato i due a non buttare 20 anni di matrimonio e di pensare ai figli: “Si capisce che lui è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi”. Quindi, a detta dell’attore a luci rossi Francesco Totti sarebbe ancora innamorato di sua moglie e che avrebbe rilasciato l’intervista come atto di amore e di coraggio, seppur sia stato un autogol che ha danneggiato la sua credibilità e l’immagine di entrambi.

Rocco Siffredi e il desiderio di rivedere Totti e Ilary Blasi insieme: “Se c’è amore vero le corna le perdoni”

Rocco Siffredi ha poi proseguito dicendo che i due potrebbero pentirsene in futuro di ciò che l’uno afferma dell’altro e di perdonare le scappatelle se c’è stato e c’è vero amore: “Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio”. Dunque, Rocco Siffredi, così come i tanti fan di una delle coppie più famose e discusse d’Italia, vorrebbe che Totti e Ilary Blasi si chiarissero e tornassero insieme, in primis per la loro famiglia e per i figli, e magari per ricostruire quel rapporto sereno e scherzoso che li ha sempre contraddistinti.