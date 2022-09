Rosalinda Cannavò, nuovo progetto in arrivo: “Tiro fuori eventi traumatici”

L’attrice e influencer presenta il suo libro ‘Il riflesso di me’: “E’ un progetto che mi ha spinta ad analizzarmi”

Non si ferma un attimo, Rosalinda Cannavò, con questo inizio di autunno che per lei si preannuncia più carico che mai. Non solo infatti ha iniziato a prepararsi per la nuova edizione di Tale e Quale Show di cui sarà uno dei concorrenti. Sempre in questo periodo infatti ci sarà anche l’uscita del suo libro come lei stessa ha annunciato in queste ore sul suo profilo Instagram ufficiale. La data è quella di martedì 27 settembre ma già da oggi è possibile fare il preordine su Amazon. Visibilmente emozionata per l’uscita del suo libro Rosalinda nelle stories ha detto:

“E’ un progetto che mi ha spinta ad analizzarmi tantissimo e a fare un viaggio difficile dentro me stessa e nel mio passato per cercare di tirare fuori degli eventi molto traumatici”.

Rosalinda Cannavò pronta a mettersi a nudo: “Era un sogno che avevo in mente da tantissimo”

Raccontare la propria esperienza vissuta con i disturbi alimentari non è mai facile. Eppure Rosalinda ha trovato il coraggio di farlo pubblicamente anche per aiutare tutte quelle persone che stanno vivendo qualcosa di simile. E proprio per questo la Cannavò ha deciso di mettere tutto nero su bianco anche nel libro Il riflesso di me che si preannuncia già sofferto ed emozionante come solo le storie di vita vera sanno essere.

“Questo progetto era un sogno che avevo in mente da tantissimi anni, non solo in mente ma soprattutto nel cuore”

ha spiegato Rosalinda sulle stories del suo profilo Instagram.

“Racconto il periodo più difficile della mia vita”, Rosalinda Cannavò annuncia l’uscita del suo libro

Se nei mesi scorsi aveva avuto un duro sfogo oggi Rosalinda appare sorridente, anche se sicuramente molto emozionata.

“Finalmente ho realizzato un libro dove racconto il periodo più difficile della mia vita, cioè la lotta contro l’anoressia”

dice la Cannavò sui suoi canali social. Un ringraziamento speciale Rosalinda l’ha fatto al suo fidanzato Andrea Zenga, conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, che le è stato accanto nel rivivere un dolore così forte.