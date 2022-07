Rosalinda Cannavò su tutte le furie: “Sono inca**ata nera”, il duro sfogo

L’influencer arrabbiata come non si era mai vista: il motivo

Da quando è finita la sua esperienza al Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha letteralmente spiccato il volo a livello professionale. Per lei infatti si sono aperte le porte come conduttrice web di Casa Chi, sponsorizza prodotti sul suo profilo Instagram e inoltre è sempre presente ai lanci di diversi marchi. Tuttavia tutto questo lavoro ha un rovescio della medaglia non positivo. Infatti Rosalinda ha pubblicato una stories sul suo profilo social scrivendo:

“Oggi sono inca**ata nera! Sì. Perché? Perché lo Stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta, se sei disonesto ti premia”.

La Cannavò ha poi fatto un riferimento anche al reddito di cittadinanza spiegando che chi lo prende arriva a guadagnare più di chi dichiara tutto ciò che incassa lavorativamente.

Rosalinda Cannavò racconta il suo periodo in salita: “Mi sono trovata in difficoltà”

Lo sfogo dell’influencer continua scendendo nei dettagli di quello che le sta capitando. In pratica Rosalinda ha la partita Iva e ha speso in tasse oltre il 55% di quanto ha guadagnato. Nonostante le cifre da capogiro da dover pagare allo Stato per aver svolto il proprio lavoro Rosalinda non si è mai sottratta o tirata indietro e chiarisce di aver sempre pagato tutto. E proprio a tal proposito confessa:

“Spesso mi sono trovata in difficoltà. Ma non ho nulla di cui vergognarmi. Chi si dovrebbe vergognare sapete chi è? Questo nostro Stato”.

La Cannavò parla di un sistema fiscale scandaloso, che definisce “strozzino”, e non nasconde tutta la sua rabbia e amarezza.

I nuovi progetti di Rosalinda Cannavò: le novità tra amore e lavoro

Se da una parte Rosalinda ha chiuso l’amicizia con Dayane Mello dall’altra del GF Vip le è rimasto il grande amore di Andrea Zenga che continua ad essere il suo fidanzato. I due convivono e sono più innamorati e felici che mai insieme al loro Chinu, il cagnolino che hanno preso insieme. Sul fronte progetti, invece, si parla di un libro che la Cannavò starebbe scrivendo e chissà che a settembre non venga riconfermata come conduttrice di Casa Chi.