Sangiovanni, malore prima del concerto: “Fortissime fitte allo stomaco”

Rimandata l’ultima data del tour estivo del giovane artista: scoppia la polemica sui social

Sangiovanni un rapper di 19 anni, diventato popolare dopo la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi, ieri e prima di un suo concerto ha avuto un malore che l’ha costretto a non esibirsi. La scelta improvvisa del cantante ha finito per scatenare delle polemiche sui social da parte di chi aveva acquistato il biglietto, nonostante la serata sia stata rimandata a stasera lunedì 5 settembre. Il giovane artista si è fatto sentire su Instagram non nascondendo il suo dispiacere, dopo aver annunciato che è fissata per stasera l’ultima data del suo tour Cadere Volare Live 2022:

“Ciao raga come state? Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Io purtroppo soffro di questi dolori, queste fitte allo stomaco da un anno e mezzo”.

L’ex allievo di Amici alle prese con un problema di salute: “Non sono mai andato a visitarmi”

Nelle scorse ore il giovane rapper Sangiovanni ha fatto i conti con un malessere improvviso nel momento meno opportuno, ovvero quando si sarebbe dovuto esibire nella piazza di Cremona. Il cantante dopo che parecchi utenti della rete si sono scatenati in rete poichè non potranno prendere parte al suo concerto inizialmente previsto domenica 4 settembre e che si terrà questa sera, ha rotto il silenzio. Il fidanzato di Giulia Stabile attraverso un lungo filmato condiviso nel suo profilo Instagram, ha fatto sapere di soffrire di fitte allo stomaco pur essendosi sottoposto a delle cure:

“Non sono mai andato a visitarmi purtroppo, perchè una volta pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia, ho sempre trascurato questa parte. Ho dedicato sempre me stesso al lavoro, senza prendere un giorno per me, per la mia salute”.

Lo sfogo del fidanzato di Giulia Stabile: “Mi sento in colpa per quello che è successo”

L’ex concorrente di Amici che ha vissuto un difficile momento, dopo aver raccontato che era già pronto per salire sul palco di Cremona ha aggiunto: “Ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco, sono tornato in camerino, purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, tutto apposto, purtroppo nessuno aveva un farmaco che facesse al caso mio. Avevo anche tanta nausea”. Il giovane e amato cantante dopo aver detto che si sarebbe esibito anche con il dolore ha ammesso: “Non sarei riuscito chiaramente a cantare, non era bello salire per poi rischiare di scendere poco dopo a causa di come stavo”. Nonostante ciò il 19enne è felice che non si dovrà attendere molto per assistere all’ultimo concerto del suo tour estivo, ma si è sfogato:

“Mi sento in colpa per quello che è successo, che dire…il concerto comunque si farà stasera. Mi dispiace davvero per chi non potrà esserci”.

Sangiovanni infine ha ringraziato i suoi fan: “Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto e preoccupazione che mi avete mandato, so che mi volete bene, non potete capire quanto mi senta triste”.