Luca Salatino deciso ad abbandonare il GF Vip: “Voglio andare a casa!”

Due concorrenti del reality pronti al ritiro? Lo sfogo nella casa di Cinecittà

Agli spettatori del GF Vip 7 non sono passati di certo inosservati gli sfoghi di due concorrenti, che hanno manifestato l’intenzione di ritirarsi dal gioco a pochi giorni dall’ingresso nella casa di Cinecittà. La prima a far capire di averne già abbastanza è stata Sara Manfuso: “Qua dentro è come una tortura, una violenza, ti capisco”. L’ex tronista invece ha affermato: “Sono cinque giorni che piango, non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa”.



L’ex tronista in difficoltà: “Ho l’ansia tutti i giorni. Domani chiederò ufficialmente di uscire”

Durante una conversazione, Sara Manfuso e Luca Salatino due protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno fatto capire chiaramente di essere disposti a concludere questa esperienza televisiva dopo nemmeno una settimana di convivenza. L’ex volto di Uomini e Donne soprattutto è sceso nel dettaglio, spiegando la ragione per cui non se la sta vivendo bene:

“Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire“.

Lo chef romano ha continuato a sfogarsi tornando a parlare della sua fidanzata, che intanto è intervenuta in sua difesa sui social: “In questo momento ho una mancanza. Non la vedo da dieci giorni, sto male”. Il 30enne ha aggiunto: “Sto male anche per mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”.

La nota artista sicura dell’interesse dello chef romano: “Ecco perchè piange”

Nelle scorse ore al GF Vip 7 si è creata una frattura nel rapporto tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima non l’ha presa per niente bene quando il 30enne le ha detto di non avere alcun interesse per lei, sottolineandole di aver soltanto giocato e scherzato. L’icona trans dopo essersi sfogata con Sara Manfuso, si è detta convinta che lo chef romano non sia innamorato della sua fidanzata, visto che ha pronunciato le testuali parole:

“Lui non piange perchè gli manca la fidanzata. Piange perchè mi ha ferita, ma non lo dirà mai. Vedo un ragazzo con tanto dolore dentro, che è una cosa diversa”.

L’artista dopo aver parlato con Alberto De Pisis ha criticato l’atteggiamento dell’ex volto di Uomini e Donne durante una chiacchierata con l’ex di Belen Rodriguez: “Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire quando non c’è una base? Che poi lui la voglia girare così per mile paure su per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite. Questo è il classico esempio senza aver fatto niente”. Quando l’hair stylist ha detto di non essersi accorto di nulla, la famosa showgirl ha rincarato la dose: “L’ho guardato negli occhi, mi cercava”.