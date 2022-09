Adriana Volpe lancia la prima frecciata a Sonia Bruganelli: il gesto choc

Adriana Volpe fa un grande in bocca al lupo ai nuovi concorrenti del reality: “Esperienza unica”

La popolare conduttrice ha sia partecipato come concorrente del Grande Fratello Vip che ricoperto il ruolo di opinionista. Quest’anno è però stata sostituita da Orietta Berti, che ieri sera con le battute al fulmicotone ha già fatto sorridere un po’ tutti. La Volpe su instagram, poco prima dell’inizio di questa nuova edizione della versione vip del padre del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha voluto fare un grande in bocca al lupo a tutti i neo gieffini, sicura che per tutti questa esperienza televisiva più unica che rara rimarrà indelebile nel loro cuore:

“Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del GF Vip. È un’esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore…”

Sonia Bruganelli nel mirino della sua ex collega: il gesto che non passa inosservato

Si segnala inoltre che proprio ieri sera in puntata Alfonso Signorini e le due opinioniste hanno salutato calorosamente Adriana Volpe, la quale è da poco tornata in Rai ricoprendo il ruolo di opinionista a La vita in diretta. Un saluto che ha preferito non ricambiare. Tuttavia in molti hanno notato un suo gesto social molto curioso. Cosa ha fatto? La conduttrice ha messo un like su twitter ad un post del tutto ironico nei confronti della sua ex collega opinionista del reality show vip:

“Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta Giulia Salemi…”

Un gesto questo che molti hanno interpretato come una vera e propria frecciata nei confronti dell’ex collega, con la quale i rapporti sono da sempre molto tesi.

Grande Fratello Vip, l’opinionista e l’ironia sul suo famoso porro: web scatenato

Ieri Sonia Bruganelli ha avuto anche un acceso confronto con Elenoire Ferruzzi. Difatti quest’ultima l’ha attaccata in passato, non lesinando parole al veleno nei suoi confronti: “Quel porro sul labbro conservalo per il minestrone…” Le due si sono comunque chiarite in diretta, ma sul web si è scatenato il delirio. Difatti in tanti hanno ironizzato sul suo porro. Tuttavia l’opinionista del reality show non se l’è presa, ma anzi ha ripubblicato su twitter un post in cui è stata presa in giro, scrivendo nella didascalia: “Addio…”