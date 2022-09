Scoop Michelle Hunziker-Trussardi! Giornalista: “Tra loro non è finita”

“Tra loro due non è finita! Il matrimonio è fatto anche di corna”: lo scoop di Vittorio Feltri

L’estate del 2022 verrà ricordata non solo per le elezioni politiche atipiche, con risultati per nulla confortanti per chiunque viva in pianta stabile nel cosiddetto Bel Paese, ma anche e soprattutto per tutte le coppie che si sono lasciate: non ultima quella che vedeva insieme Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Ma sul settimanale Nuovo Tv il giornalista Vittorio Feltri lancia uno scoop:

“Tra loro due non è finita. Il matrimonio è anche fatto di corna. Quando due persone si amano davvero la crisi si supera”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi supereranno la crisi? Le parole del giornalista sorprendono

La conduttrice di Canale5 e l’imprenditore riusciranno a mettere una pietra sopra la loro crisi matrimoniale oppure sono destinati a rimanere separati nonostante abbiano costruito, negli anni, una bella famiglia? Vittorio Feltri, in un’intervista esclusiva al settimanale Nuovo Tv, svela che “avranno la possibilità di rimettersi assieme e continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando un po’”. Insomma, pare proprio che l’ipotesi di un ritorno di fiamma, dopo che lei ha trascorso parte dell’estate con Giovanni Angiolini, non sia del tutto da escludere a priori.

Rottura Hunziker-Trussardi, ritorno di fiamma in vista? Esplode il gossip

Mentre Michelle Hunziker si gode l’idea che presto diventerà nonna a 45 anni (sua figlia Aurora aspetta il suo primo bambino), il gossio a proposito di uno suo ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi impazza, e il giornalista Vittorio Feltri, che li fece incontrare, è sicuro che potrebbero mettere da parte tutto per ritornare assieme. Secondo lui i momenti di crisi in un rapporto che va avanti da anni siano fisiologici e sempre secondo lui diversificare non è poi una cosa malvagia, considerando che i tradimenti non sono poi cose così importanti come una famiglia con dei figli. Insomma, un matrimonio di otto anni non può crollare così e i fan sperano di rivederli presto tornare assieme per il bene della splendida famiglia che hanno creato con tanto amore e fiducia reciproca.