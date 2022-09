Selvaggia Lucarelli difende Ivan Zazzaroni dopo la frase sessista: “Si esagera”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 29, 2022 , in Ballando con le stelle

Ivan Zazzaroni al centro delle polemiche, la giurata di Ballando minimizza la battuta sessista: “Ma seriamente?”

Dopo la poco felice battuta di Ivan Zazzaroni sulla collega Claudia Mercurio ci si aspettava una presa di posizione chiara e netta da parte della collega e giurata dello show di Milly Carlucci sempre in prima fila per dire la sua su queste questioni. Ed invece la reazione di Selvaggia Lucarelli è stata inaspettata poiché ha difeso il collega e minimizzato l’accaduto. Nel dettaglio, infatti, la giornalista ha postato tra le sue storie di Instagram la considerazione di un’altra giornalista, Maria Volpe, in merito alla vicenda:

“Comportamento volgare di Zazzaroni. Sarebbe un bel segnale se Milly Carlucci nella prima puntata di Ballando con le stelle lo costringesse in diretta su Rai1 a chiedere scusa a tutte le donne.”

La Lucarelli a queste dichiarazioni ha aggiunto: “Ma seriamente?” ritenendole esagerate.

Selvaggia Lucarelli difende il collega dello show di Milly Carlucci: non arrivano le scuse

E mentre la giurata di Ballando con le stelle ha difeso il collega definendo esagerata la richiesta della giornalista Maria Volpe, Ivan Zazzaroni si è espresso sulla questione in un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

“Rivendico il diritto ad ironizzare sugli attributi maschili e femminili, con uomini e con donne, senza seguire la gogna del perbenismo fondamentalista, figlio dei tempi. La parità che auguro alle donne è anzitutto leggerezza”

ha ammesso Zazzaroni che non si è scusato ma ha aggiunto che considera la collega Claudia Mercurio un’amica ed una sorella minore che conosce da ben 8 anni e dunque la battuta era dovuta anche alla complicità tra i due. Tuttavia, le polemiche per la sua frase sessista non si placano.

Ballando con le stelle 2022: i due giurati sono pronti al ritorno dello show

Battute infelici e difese d’ufficio a parte, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli presto torneranno nuovamente a giudicare le esibizioni di ballo del programma di Rai1 accanto a Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. La prima puntata dello show di Milly Carlucci, infatti, andrà in onda sabato 8 ottobre a partire dalle 21.25 circa e sono già state svelate tutte le coppie in gara.