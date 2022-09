Ivan Zazzaroni nella bufera, giornalista attacca: “Scena triste” (VIDEO)

Ballando con le stelle 2022, polemiche per la frase infelice del giurato: “Sei cresciuta tantissimo davanti”

Ivan Zazzaroni è finito al centro di critiche ed attacchi per una battuta infelice prontamente riportata dal giornalista Giuseppe Candela. Andando con ordine, di recente il giurato dello show di Milly Carlucci nonché direttore del Corriere dello Sport ha concluso il programma “Il Bello del Calcio” con una brutta battuta nei confronti della giovane collega giornalista Claudia Mercurio.

“Ringrazio te che sei cresciuta tantissimo anche davanti”

ha ammesso Zazzaroni che poi, dopo aver visto la faccia incredula della collega ha spiegato meglio togliendo ogni dubbio il senso della frase facendo il segno del seno cresciuto con le mani. Insomma siparietto molto discutibile e sicuramente evitabile nonostante si sia concluso con le risate di entrambi.

Ivan Zazzaroni duramente attaccato da un giornalista: “Scena triste”

La scena, come sopra menzionato, è stata ripresa dal giornalista Giuseppe Candela che, senza mezzi termini, ha espresso il suo punto di vista sul comportamento del giurato di Ballando con le stelle 2022 con un eloquente e chiaro tweet, in cui ha bollato tutto come una scena triste e sicuramente evitabile il paragone tra bravura e seno, pubblicando il video visibile in basso

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita del suo seno: "Io ringrazio te che sei cresciuta tantissimo anche davanti". Il programma si chiama "Il Bello del Calcio". Scena triste. pic.twitter.com/jOCDL0k1bt — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 27, 2022

Non è la prima volta, inoltre, che Zazzaroni si esprime con frasi infelici, in passato la ballerina dello show Anastasia Kuzmina, infatti, ha rivelato un irrispettoso aneddoto che lo riguardava.

Anticipazioni Ballando 2022: tutta la giuria scalda i motori per la partenza

La nuova edizione dello show di Milly Carlucci prenderà il via a partire da sabato 8 ottobre, in prima serata su Rai1. Saldi al loro posto sono stati riconfermati tutti i giurati delle scorse stagioni dalla presidente Carolyn Smith (che ha fatto una triste confessione) a Guillermo Mariotto passando poi per Selvaggia Lucarelli, che giudicherà tutti i concorrenti tra i quali il fidanzato Lorenzo Biagiarelli fino a Fabio Canino, oltre che Ivan Zazzaroni.