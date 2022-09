Selvaggia Roma rompe il silenzio dopo l’aborto: “Bisogna elaborare la perdita”

L’ex gieffina si sfoga dopo aver abortito: “C’è da fare un percorso per elaborare la perdita”

Selvaggia Roma è finita purtroppo sotto i riflettori per un suo drammatico annuncio social legato alla gravidanza. Difatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato nelle sue storie sul social fotografico di aver purtroppo perduto la figlia che stava aspettando. Dopo un lungo silenzio ecco tornare a parlare di questa brutta vicenda, asserendo nelle sue storie sul social fotografico di essere certa che quando una donna affronta un dolore così grande ha bisogno di iniziare un percorso per elaborare il lutto:

“Quando una donna perde un figlio deve affrontare un percorso che con i suoi tempi e con i suoi modi la porterà a elaborare la perdita’…”

Selvaggia Roma fa una confessione: “Non è chiaro quanto tempo ci voglia per superare il lutto”

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, sempre in questo suo intervento sul social fotografico, ha poi rivelato di non sapere quanto una persona possa metterci per superare questo terribile lutto dovuto all’aborto:

“Quantificare questo tempo, naturalmente non è possibile…Ogni donna è diversa…C’è infatti chi è già pronta per una nuova gravidanza e chi chi sente il bisogno di avere più tempo per elaborare questo dramma…”

La popolare influencer, che purtroppo ha abortito giorni fa, ha inoltre fatto notare che purtroppo in una società in cui va tutto veloce pare che questo tempo non sia quasi concesso: “Bisogna sempre riprendersi, mostrarsi in gamba, efficienti in breve tempo…”

Aborto improvviso, l’influencer distrutta dal dolore: “Sei nostri cuori”

Selvaggia Roma ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato nelle sue storie sul social fotografico dando un ultimo saluto a sua figlia, che purtroppo ha perso la vita nel suo grembo: “Cara Mia sei e sarai sempre nei nostri cuori…” La ragazza ha poi colto la palla al balzo per ringraziare tutti i suoi numerosi follower, i suoi amici e la sua famiglia per non aver fatto mai mancare il loro affetto, neppure in un momento così complicato della sua vita: “Un grande bacio a tutti…”