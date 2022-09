Serena Bortone commossa per un’attrice scomparsa: “Morte avvolta nel mistero”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 6, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, la conduttrice sfiora il pianto per un’attrice: “Sua morte ancora avvolta nel mistero”

Nella puntata di oggi del suo talk, Serena Bortone ha ricordato commossa Marilyn Monroe. La grandissima attrice statunitense, infatti, si è spenta a soli 36 anni cinquant’anni fa e, a distanza di così tanti anni, sulla sua scomparsa ci sono ancora moltissimi dubbi: si è suicidata o la morte per overdose di farmaci è stata accidentale? Per non parlare poi di tutte le teorie del complotto che ruotano attorno alla sua figura circa il fatto che sia stata uccisa. La conduttrice, quindi, nel suo programma ha ammesso:

“La notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 moriva Marilyn Monroe con diciamo la nozione giornalistica e giudiziaria di ipotesi di suicidio, perché la sua morte è ancora avvolta nel mistero.”

Serena Bortone ricorda commossa Marilyn Monroe: “Resta un’icona di sex appeal e bravura”

Ad Oggi è un altro giorno per raccontare la sfortunata vita della diva americana fatta di luci ed ombre sono intervenuti due scrittori Barbara Alberti e Anthony Summers, autore di un libro proprio incentrato sulla diva. Ebbene quest’ultimo ha dato questo ritratto della Monroe: “Ha avuto un’infanzia terribile, ha sempre cercato da adulta di scoprire chi fosse suo padre. Lei ha sempre avuto un grande spazio vuoto quindi, alla fine, se sia morta volutamente o no, non si dovrebbe essere sorpresi.” La Bortone, reduce dalla diretta toccante di ieri, invece, sulla grande artista ha ammesso:

“Lei resta un’icona di sex appeal, bravura, perché era anche bravissima, e di fragilità.”

Marilyn Monroe ed il mistero della sua morte, Barbara Alberti: “Potenza fiabesca”

La grande attrice statunitense prematuramente scomparsa è stata ricordata anche dalla scrittrice ed opinionista televisiva: “La sua potenza fiabesca è infinita e trapassa i tempi. La sua è proprio una storia delle fiabe perché è una bambina che nessuno vuole. Viene sbattuta da una famiglia all’altra e pare che i 36anni di questa sua vita sia una ripetizione di questa situazione.” Serena Bortone, quindi dopo una lunga ed emozionante intervista a Giuliana De Sio ha ricordato insieme ai suoi due ospiti la grande attrice. Nel frattempo la Rai ha preso un’importante decisione per i due programmi di punta del pomeriggio, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta di Alberto Matano.