Serena Bortone e Alberto Matano: arrivata l’improvvisa decisione della Rai

TG1 Economia si sposta al primo pomeriggio: cosa cambia per Oggi è un altro giorno e La vita in diretta

Scopriamo da Davide Maggio un cambiamento che la Rai ha deciso di apportare ai programmi del pomeriggio a partire da lunedì prossimo, 12 settembre, che in realtà non stravolgerà il palinsesto però potrebbe avere qualche conseguenza inaspettata: il TG1 Economia, da anni collocato a metà pomeriggio, tornerà alle 14.00, andando quindi in onda subito dopo la fine dell’edizione classica delle 13.30, come succedeva in passato, di conseguenza Oggi è un altro giorno perderà il forte traino, appunto, del TG delle 13.30. L’orario di inizio ufficiale della trasmissione condotta da Serena Bortone, perciò, dalla settimana prossima non sarà più le 14.00 bensì le 14.05, appunto dopo il TG1 Economia.

La vita in diretta ‘si avvicina’ a Il paradiso delle signore: eliminato il TG1 Economia

Se Serena Bortone (che ieri ha aperto la nuova edizione con un imprevisto all’inizio della diretta) perderà il forte traino dell’edizione del telegiornale delle 13.30, Alberto Matano con La vita in diretta godrà invece del traino de Il paradiso delle signore, che terminerà prima del TG1 delle 16.50 e non sarà seguito al TG1 Economia, come suddetto anticipato al primo pomeriggio (in questo caso in realtà non si può parlare di traino dato che tra la fine della soap e l’inizio del programma di Matano c’è, appunto, il telegiornale, ma Il paradiso delle signore comunque terminerà non molto prima dell’orario di inizio de La vita in diretta).

Ecco gli orari esatti dei programmi pomeridiani di Rai1 a partire dalla prossima settimana

Vediamo, quindi, gli orari precisi delle trasmissioni del pomeriggio del primo canale della Rai a partire da lunedì 12 settembre: ore 14.00 TG1 Economia, ore 14.30 Oggi è un altro giorno, ore 16.00 Il paradiso delle signore, ore 16.50 TG1, ore 17.00 Meteo, ore 17.05 La vita in diretta (ripartita ieri con grande entusiasmo da parte del padrone di casa e della sua squadra di lavoro).