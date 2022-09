Serena Bortone diretta toccante, l’attore non c’è più: “Avrebbe compiuto…”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice ricorda Vittorio Gassman: “Avrebbe compiuto 100 anni”

I primi ospiti della puntata di oggi del talk di Rai1, lunedì 5 settembre, ritornato in onda dopo la pausa estiva sono stati Paola Gassman e Ugo Pagliai chiamati non solo per raccontare la loro carriera e la loro bellissima storia d’amore, stanno insieme da 54 anni pur non essendosi mai sposati, ma anche per ricordare il grande mattatore. Ed infatti nell’introdurli, Serena Bortone ha ricordato commossa il grande Vittorio Gassman:

“Questo è il clacson di uno dei film più famosi del cinema italiano (riferimento al film Il sorpasso ndr) per ricordare Vittorio, che avrebbe compiuto 100 anni lo scorso 1 settembre, è un grande piacere avere con noi Paola Gassman e Ugo Pagliai.”

In collegamento da New York è intervenuta l’altra figlia dell’attore e regista, Vittoria.

Serena Bortone spiazzata da Paola Gassman: “La data di morte di mio padre è concisa con la mia nascita”

La figlia di Vittorio Gassmann, ospite ad Oggi è un altro giorno, ha fornito un ritratto molto autentico e privato sul padre, soprattutto con riguardo alla depressione che lo ha colpito varie volte nel corso della sua vita:

“Quando lo vedevo depresso, erano più gli sguardi e i gesti che ci scambiavamo, piuttosto che le parole che gli dicevo. Papà si era rivolto anche ai medici, perché era consapevole della depressione, ma gli avevano risposto di mangiare tanta cioccolata.”

L’attrice ha poi ammesso amaramente: “Lui ci rimase un po’ male, si aspettava un aiuto maggiore” Una curiosa coincidenza che invece ha spiazzato la conduttrice è che l’attrice è nata il 29 giugno ma il padre, che l’ha avuta giovanissimo a soli 24 anni, all’anagrafe sbagliò la data di nascita. Su questo i due ci scherzarono tutta la vita e per una strana ironia del destino Vittorio Gassman è morto il 29 giugno 2000 giorno reale di nascita della figlia.

Vittorio Gassmann, il ricordo della figlia Paola ad Oggi è un altro giorno: “Grandissimo padre”

“Lui era un uomo autentico, è diventato cammin facendo un grandissimo padre” ha concluso così Paola Gassmann il ricordo del padre. Serena Bortone, di recente spiazzata da Romina Power, dopo l’intervista ha salutato i suoi due ospiti e cambiato pagina.