Serena Bortone gelata da Francesca Manzini: “Ci salutiamo come due ipocrite”

Scritto da Liliana Morreale , il Settembre 21, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, la conduttrice spiazzata da un’ospite: “Ci salutiamo come due ipocrite”

Nella puntata odierna del talk di Rai1 è stata ospite, tra gli altri, anche Francesca Manzini che ha concesso una lunghissima intervista raccontando a cuore aperto anche aspetti più inediti e delicati della sua vita privata. Tuttavia, appena entrata l’imitatrice ha gelato Serena Bortone dichiarando: “Ci salutiamo come due ipocrite.” Dopo aver visto la faccia perplessa della conduttrice, tuttavia, ha chiarito meglio cosa intendeva con questa frase:

“Nel senso che ci siamo salutate sfiorandoci non dandoci un vero bacio.”

Dopo aver capito il senso della frase, la Bortone ha ammesso cambiando espressione: “Si meglio che poi sbava il rossetto.” Insomma l’attimo di gelo in studio è durato davvero molto poco.

Francesca Manzini confessione spiazzante: “Sono entrata nel tunnel dell’anoressia e bulimia”

L’imitatrice durante la chiacchierata nel talk di Serena Bortone ha confessato anche di aver sofferto di anoressia e bulimia negli anni dell’adolescenza e non solo. La Manzini, non riuscendo a metabolizzare la separazione dei suoi genitori né venire da essi capita, ha iniziato a soffrire di disturbi alimentari:

“Non mi era stato insegnato l’equilibrio e mi sono lasciata andare tanto, avevo 16 anni e iniziai questa dieta. Il medico disse che ero ufficialmente entrata in anoressia, pesavo 49 chili”

dopo è riuscita ad uscirne grazie ai suoi genitori ma soprattutto a se stessa ed ha aggiunto: “Sono entrata nell’altro tunnel, la bulimia. Ne ho sofferto per sei anni, poi anche di disturbo ossessivo compulsivo: mangiavo per compensare i miei disordini personali.” Tuttavia adesso la giovane imitatrice adesso sta bene ed è riuscita ad uscire dal tunnel di quei disturbi.

Serena Bortone e l’imprevisto con la sua ospite: “Dobbiamo uscire dall’impasse”

C’è stato anche un momento di impasse durante l’ospitata di Francesca Manzini ad Oggi è un altro giorno. Nel dettaglio, l’entrata in studio del fidanzato della Manzini ha fatto scoppiare quest’ultima in un pianto a dirotto ed inconsolabile che ha spinto la conduttrice (reduce da uno spiazzante appello) ad intervenire: “Proviamo ad uscire dall’impasse mandando una clip.” Ed in effetti dopo l’imitatrice è riuscita a calmarsi ed ha rivelato di amare moltissimo il suo compagno.