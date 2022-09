Serena Bortone spiazza: “Dopo i funerali…”, appello a Oggi è un altro giorno

La conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Abbiamo visto i funerali della regina, ma ora…”

Ancora un riferimento all’addio alla regina nella puntata del programma condotto da Serena Bortone andata in onda oggi, martedì 20 settembre 2022, dopo l’appuntamento di ieri interamente dedicato ai funerali che si sono celebrati nella capitale britannica. Aprendo la trasmissione, la conduttrice ha detto infatti, una volta raggiunto il centro dello studio e aver salutato i suoi affetti stabili: “Abbiamo parlato tanto in questi giorni di istituzioni britanniche e abbiamo visto tutti il solenne e maestoso funerale della regina Elisabetta…”. Ha poi aggiunto:

Dobbiamo però ricordarci che siamo cittadini italiani, viviamo nella Repubblica Italiana e che domenica si vota.

Serena Bortone e l’appello all’inizio della diretta: “Informatevi prima di votare”

“Cercate di informarvi, anche noi qui proviamo a dare il nostro contributo” ha detto successivamente la conduttrice di Oggi è un altro giorno, annunciando l’ospitata in diretta di tutti i leader da oggi fino a venerdì. Nel momento in cui ha salutato gli affetti stabili, ossia Luca Tommassini, Laura Freddi, Samuel Peron e Jessica Morlacchi, ma anche Antonio Mezzancella e Memo Remigi, la regia ha inquadrato Jessica Morlacchi che, facendo con le mani il gesto del cuore, ha detto a microfono semispento: “Auguri papà”.

Ieri grandi ascolti per la puntata di Oggi è un altro giorno dedicata ai funerali della regina

E ieri, come gli altri programmi del daytime di Rai1 che hanno dedicato ampio spazio all’addio alla regina Elisabetta, la trasmissione di Serena Bortone (che qualche giorno fa ha ammesso di avere il cuore straziato…) ha registrato ascolti altissimi: dall’articolo che TvBlog questa mattina ha dedicato ai dati auditel di ieri, apprendiamo infatti che a seguire il programma sono stati in media 2milioni 484mila telespettatori con uno share che ha raggiunto quasi i 26 punti e mezzo (26.42% per l’esattezza). Insomma, gli italiani hanno seguito con grande interesse l’ultimo saluto alla sovrana del Regno Unito, che ha causato non pochi cambiamenti nel palinsesto di lunedì.