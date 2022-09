Tiberio Timperi perplesso per una frase di Serena Bortone: “Potenza di Dio…”

Oggi è un altro giorno, conduttore perplesso per una frase di Serena Bortone: “Questa è la potenza di Dio”

Puntata breve oggi mercoledì 14 settembre per il talk di Rai1 che alle 15.00 ha dovuto lasciare la linea allo Speciale del Tg1 dedicato alla scomparsa della Regina Elisabetta II. Durante la trasmissione, tuttavia, sono intervenuti insieme sia il conduttore di UnoMattina in famiglia che il regista Abel Ferrara ed entrambi hanno ampiamente parlato di Padre Pio. Alla fine della chiacchierata, tuttavia, la conduttrice ha pronunciato una frase che ha lasciato perplesso Tiberio Timperi (come si nota nella foto visibile in apertura) e fatto scoppiare in una fragorosa risata il regista statunitense.

“Guardate che viaggio meraviglioso che abbiamo compiuto oggi passando da San Giovanni Rotondo ad Hollywood ed anche questa è la potenza di Dio”

questo è ciò che ha dichiarato la Bortone.

Tiberio Timperi ricorda Padre Pio nel programma di Rai1: “Popolare sin da subito”

Il conduttore di UnoMattina in famiglia ospite nel salotto di Rai1 non ha fornito anticipazioni sulla nuova edizione del suo programma né si è sbilanciato sulla sua vita privata a causa del fatto che la trasmissione è stata bruscamente interrotta, ha invece detto la sua sulla figura di Padre Pio e sulla sua sconfinata popolarità oltre i confini nazionali che lo ha reso un punto di riferimento religioso nel mondo. Ed infatti sulla figura del Santo ha realizzato un film, che vede protagonista l’attore Shia LaBeouf, un regista statunitense. Timperi ha svelato:

“È una popolarità che inizia subito, ancora prima della televisione con un enorme passaparola. Evidentemente funziona, entriamo una dimensione in cui c’è qualcosa se Giovanni Paolo II lo ha prima beatificato e poi fatto Santo ci sarà un motivo.”

UnoMattina in famiglia nuova edizione: il conduttore pronto a tornare in onda

Al di là della chiacchierata ad Oggi è un altro giorno, Tiberio Timperi è pronto a tornare nuovamente al timone di Unomattina in famiglia dopo la scorsa edizione che ha ottenuto dei risultati straordinari. Da TvBlog, infatti, si apprende che le ultime puntate hanno totalizzato una media di telespettatori di 1milione 347mila, con uno share rimasto di poco sotto il 22%. La nuova stagione si aprirà sabato 17 settembre con alla guida, accanto al conduttore, Monica Setta ed Ingrid Muccitelli.