Serena Bortone: brusca interruzione della diretta, salta Il paradiso delle signore

Cambio di programmazione nel pomeriggio di Rai1: Oggi è un altro giorno interrotto un’ora prima

Pomeriggio anomalo per il primo canale della Rai (e non solo) quello di oggi, mercoledì 14 settembre 2022, per via di un’importante modifica al palinsesto. Come apprendiamo dal sito ufficiale di Rai1, il programma condotto da Serena Bortone avrà durata dimezzata e chiuderà i battenti con un’ora d’anticipo, alle 15.00 anziché alle 16.00: la ragione di ciò è la messa in onda di un’edizione speciale del TG1 che seguirà in diretta il corteo funebre della Regina Elisabetta, evento che occuperà il canale per circa un paio d’ore, fino all’orario in cui la linea passa solitamente all’edizione breve del telegiornale di metà pomeriggio. Dopo tale orario, la programmazione tornerà regolare e non subirà variazioni, come non subisce alcuna modifica nella prima parte della giornata.

Il paradiso delle signore oggi non va in onda: salta anche la soap per via dello speciale TG1

Non solo l’interruzione della diretta di Oggi è un altro giorno (dove ieri Serena Bortone è apparsa in difficoltà): nel pomeriggio odierno, visto il protrarsi dell’edizione speciale del TG1 fino alle 17.00, salterà anche la messa in onda della soap Il paradiso delle signore che, rimanendo indietro di una puntata, potrebbe essere trasmessa eccezionalmente sabato, com’è successo in occasione simili in passato. Da domani tutto dovrebbe tornare regolare, con Oggi è un altro giorno normalmente in onda dalle 14.00 alle 16.00 e Il paradiso delle signore trasmesso dalle 16.00 alle 16.50, ma non si escludono nuove variazioni dell’ultimo minuto, da mettere in conto fino al giorno dei funerali della regina.

Un altro domani non va in onda: anche il TG5 dedica un’edizione speciale al corteo funebre della regina

Infine, segnaliamo che anche su Canale5 è prevista una variazione della programmazione di oggi pomeriggio, con un’edizione speciale del TG5 che, trasmettendo sempre il corteo del feretro della Regina Elisabetta, farà saltare la soap Un altro domani.