Serena Bortone provata ad Oggi è un altro giorno: “Immagini potentissime”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice addolorata per la morte della Regina Elisabetta II: “Tanta emozione”

La puntata di oggi, venerdì 9 settembre, del talk del primo pomeriggio di Rai1 è stata ampiamente dedicata alla morte della Regina Elisabetta II. La sovrana inglese si è spenta all’età di 96 anni ieri pomeriggio intorno alle 15.45 ma la notizia della sua morte è stata ufficializzata solo alle 19.30 ore italiane. Nel suo regno lungo settant’anni la Regina ha visto susseguirsi Capi di Stato e di Governo, Papi ed è stata presente in tutti gli eventi storici più importanti del ‘900, non stupisce dunque che una provata Serena Bortone nel suo talk l’ha definita:

“Una figura di grande potere per noi donne, donna potentissima e figura di riferimento.”

Mentre dopo aver mostrato una clip incentrata sul suo Regno ha aggiunto: “Quanta emozione e quanta maestà nella semplicità di questa immagine.”

Serena Bortone sfiora la commozione per la morte della sovrana inglese: “Resterà nel nostro immaginario”

Salita al trono a soli 25 anni quasi per caso dopo l’abdicazione dello zio Edoardo VIII, la sovrana ha regnato per 70 nel Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth. Sposò il principe Filippo Mountbatten dal quale ha avuto quattro figli: Carlo, alla sua morte divenuto Re con il nome di Carlo III Anna, Andrea, ed Edoardo. Gli ospiti di Oggi è un altro giorno hanno raccontato aneddoti e retroscena pubblici e privati della sovrana, che ha iniziato a perdere consensi da parte dell’opinione pubblica inglese il suo modo di reagire alla separazione del figlio Carlo da Lady Diana, che poi è morta prematuramente in un tragico incidente. Alla fine la conduttrice ha ammesso:

“Resterà nel nostro immaginario comunque la si pensi.”

Morte Regina Elisabetta, l’aneddoto di Luca Tommassini: “Mi disse una battuta all’orecchio”

Uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, il coreografo Luca Tommassini ha avuto modo negli anni di incontrare la sovrana durante uno spettacolo organizzato per Kylie Minogue. Nel salotto di Serena Bortone, che ieri è stata imbarazzata da un’ospite, il coreografo ha svelato: “Dopo i saluti formali, ci fu un momento in cui la Regina si avvicinò per salutarmi. Venne da me e ad un orecchio mi disse: ‘Finalmente una donna più bassa di me’. Si riferiva a Kylie Minogue che è alta 1,48.”