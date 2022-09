Silvia Toffanin condurrà i funerali della regina: esclusa una famosa collega

Funerali della Regina Elisabetta II: sarà la conduttrice di Verissimo a seguire in diretta l’evento

Come tutti sapranno molto bene lunedì 19 settembre alle 12 ore locali italiane (11 in Inghilterra) sono previsti i Funerali della Regina morta poco meno di una settimana fa. A seguire l’evento ci sarà anche Canale 5. Chi ci sarà a condurre questo speciale? In base alle indiscrezioni raccolte dal portale televisivo TvBlog.it non sarà Cesara Buonamici, che in questi giorni ha curato vari speciali del TG5 sull’argomento, ma Silvia Toffanin:

“Pare infatti che la voce principale della telecronaca dei solenni Funerali della Regina Elisabetta II sarà quella di Silvia Toffanin…”

Si ricorda che la popolare conduttrice tornerà in onda su Canale 5 sabato prossimo con la nuova edizione del suo rotocalco. Tra gli ospiti che intervisterà ci saranno Can Yaman, Francesca Chillemi, le due opinioniste del GF Vip, e tanti altri.

Silvia Toffanin seguirà in diretta i Funerali della Regina: salta Forum di Barbara Palombelli

La lunga diretta dei Funerali della Regina d’Inghilterra condotta dalla presentatrice di Verissimo stravolgerà ovviamente il palinsesto mattutino di Canale 5. Difatti è evidente che non andrà in onda Barbara Palombelli con il suo Forum subito dopo la fine di Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi per lasciare spazio alla lunga diretta. Quest’ultima sarà però in onda regolarmente alle 20.30 circa su Rete 4 alla conduzione di una nuova puntata di Stasera Italia per continuare a parlare delle imminenti elezioni politiche. Tornando invece a parlare della conduttrice del rotocalco del weekend di Canale 5, che tornerà presto in Tv dopo la lunga pausa estiva, sarà sicuramente un onore condurre un evento che rimarrà per sempre nella storia.

Monica Maggioni seguirà i Funerali della Regina su Rai 1: chi vincerà la sfida Auditel?

Il portale TvBlog.it ha anche fatto presente che ovviamente anche Rai Uno seguirà in diretta il grande evento legato ai Funerali della Regina Elisabetta II. Difatti andrà in onda sul primo canale nazionale un lunghissimo speciale del TG1 condotto dalla direttrice Maggioni. Quest’ultima dovrà quindi vedersela con Silvia Toffanin. Quale offerta televisiva preferirà premiare il numeroso pubblico a casa? Per scoprirlo non resta che attendere la pubblicazione degli ascolti il giorno dopo alle 10 in punto.